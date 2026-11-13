Урожай під загрозою. Які рослини не можна садити поруч із малиною і що краще обрати для сусідства

Які рослини не можна садити поруч із малиною, щоб не залишитися без урожаю (Фото: Couleur/pixabay)

Навіть за умови належного догляду малина може давати менше ягід, якщо поруч ростуть невідповідні культури. Деякі рослини конкурують із кущами за вологу та поживні речовини, а інші підвищують ризик поширення шкідників і хвороб.

Під час вирощування малини важливо зважати не лише на якість ґрунту, полив і підживлення, а й на розташування інших рослин на ділянці. Невдале сусідство може сповільнювати розвиток кущів, послаблювати їх і негативно впливати на врожайність.

Реклама

Що не можна садити поруч із малиною

До небажаних сусідів належать полуниця та суниця. Ці культури мають спільних із малиною шкідників і збудників деяких захворювань. За умови близького розташування насаджень ризик поширення інфекцій може зростати.

Варто також бути обережними з пасльоновими культурами — картоплею, помідорами та баклажанами. Вони можуть уражатися вертицильозним в’яненням, яке становить небезпеку й для малини. Особливо небажано висаджувати ягідні кущі на ділянках, де раніше траплялися випадки цього захворювання.

Ще один потенційно проблемний сусід — смородина. За надто щільної посадки кущі починають конкурувати за вологу, сонячне світло та поживні речовини. Унаслідок цього рослини можуть розвиватися повільніше, а врожайність — знижуватися.

Що посадити поруч із малиною для гарного врожаю

Вдалими сусідами для малинника вважаються часник, цибуля та календула. Ці рослини не потребують багато місця, а їхній характерний запах може відлякувати деяких шкідників.

Однак покладатися виключно на таке сусідство не варто. Щоб отримати великі й соковиті ягоди, малині потрібні достатнє освітлення, регулярний полив і своєчасний догляд.

Особу увагу слід приділити відстані між рослинами. Занадто щільне їх розміщення погіршує циркуляцію повітря, підвищує вологість усередині кущів і створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань.

Восени також важливо підготувати малинник до зимівлі: видалити пошкоджені пагони, очистити ділянку від рослинних решток і за потреби замульчувати ґрунт.

Варення П'ятихвилинка з малини - швидкий рецепт без мороки Варення «п’ятихвилинка» з малиною — це ідеальне співвідношення між смаком, користю та швидкістю. Перейти до рецепту

Малинове печиво: рецепт із житнім борошном Ці унікальні печива трохи жувальні, з глибоким, землистим смаком жита — а потім вибух свіжих кислих фруктів, що змушує вас захотіти з'їсти ще один шматочок. Перейти до рецепту