Останній шанс перед зимою. Як підготувати малину до морозів і зберегти її врожайність

10 листопада, 14:58
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Як підготувати малину до зими (Фото: NV via ChatGPT AI)

Як підготувати малину до зими (Фото: NV via ChatGPT AI)

Листопад — це остання можливість підготувати малину до зими та забезпечити гарний урожай у наступному сезоні. У цей період кущі потребують захисту від грибкових захворювань, правильного поливу та мульчування.

Кілька простих процедур допоможуть рослинам пережити холоди, пише польське видання Deccoria.

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Чим обробити малину в листопаді

Восени кущі малини можуть уражатися грибковими захворюваннями, зокрема сірою гниллю та відмиранням пагонів. Для профілактики фахівці рекомендують використовувати біологічні препарати, наприклад Polyversum WP на основі *Pythium oligandrum*, який пригнічує розвиток деяких патогенних грибів.

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Обробку проводять відповідно до інструкції виробника за температури не нижче +10 °C. Якщо на кущах помітні ознаки захворювання, уражені пагони слід видалити.

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Чим підживити малину восени

У листопаді малина готується до періоду спокою, тому інтенсивні підживлення їй не потрібні. Для підтримання родючості ґрунту можна використовувати зрілий компост або добре перепрілий гній.

Деякі садівники також використовують деревну золу, що містить калій, фосфор і кальцій. Однак із нею важливо не переборщити: зола підвищує pH ґрунту, тоді як малина віддає перевагу слабокислому ґрунту.

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Як поливати та мульчувати малину перед зимою

Якщо осінь видалася сухою, перед настанням морозів варто провести вологозарядний полив. Він допоможе забезпечити коріння необхідним запасом вологи. За достатньої кількості опадів додаткове зволоження не потрібне.

Завершальний етап підготовки — мульчування. Для цього підійдуть соснова кора, компост або подрібнені рослинні рештки. Шар мульчі завтовшки 5−8 см допоможе зберегти вологу та захистити кореневу систему від різких перепадів температури.

Своєчасна обробка, помірне підживлення та захист коренів допоможуть малині успішно перезимувати й створять умови для рясного врожаю в наступному сезоні.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Осінь Сад Малина

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