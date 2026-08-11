Головні правила догляду за малиною в серпні: які кущі слід обрізати, а які не можна чіпати

Яку малину не можна обрізати в серпні (Фото: ulleo/pixabay)

Серпень — важливий місяць для малини: літні сорти завершують плодоношення, а ремонтантні й осінні, навпаки, лише починають віддавати врожай. Тому одна з головних помилок наприкінці літа — однаково обрізати всі кущі.

В одному випадку секатор допоможе підготувати малинник до наступного сезону, в іншому — залишить без ягід.

Як зазначає садівник Дрю Свейнстон, базовий догляд у серпні для всіх видів малини однаковий: рослинам потрібні регулярне збирання врожаю, достатній полив і прополювання. А от щодо обрізування та підв'язування необхідно враховувати тип плодоношення.

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Літня малина — час видалити старі пагони

Літні сорти формують урожай на пагонах минулого року. Після збирання останніх ягід такі стебла можна вирізати майже біля самої землі — повторно вони вже не плодоноситимуть.

Відрізнити їх від молодої порослі досить просто. Старі пагони зазвичай бурі й здерев’янілі, тоді як нові залишаються зеленими та гнучкими. Останні чіпати не можна: саме на них наступного літа з’являться ягоди.

Після обрізування кущі бажано прорідити. Насамперед видаляють слабкі, зламані та пошкоджені гілки. Між найміцнішими пагонами можна залишити близько 15−20 см. Зайву поросль, що розрослася далеко за межі ряду, також видаляють.

Решту стебел рекомендується підв'язати до опори — наприклад, до дроту, натягнутого між стовпчиками. Це захистить їх від вітру та не дасть кущам розвалюватися. Для підв'язування краще використовувати м’який шпагат, садові стрічки або смужки тканини, що не травмують пагони.

Ремонтантну малину в серпні краще не чіпати

Щодо осінніх і ремонтантних сортів діє інше правило. У серпні вони лише вступають у фазу активного плодоношення і можуть давати ягоди аж до початку жовтня.

Тому обрізати здорові пагони зараз не можна — разом із ними можна видалити значну частину майбутнього врожаю.

Наприкінці літа таким кущам достатньо санітарного догляду: можна видалити засохлі, зламані або явно уражені гілки. Основну обрізку проводять вже після завершення плодоношення.

Якщо ремонтантну малину вирощують заради одного рясного осіннього врожаю, після завершення сезону пагони зазвичай зрізають майже до рівня землі. За схемою отримання двох урожаїв частину стебел зберігають до наступного сезону.

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Як зрозуміти, що малина дозріла

У серпні важливо регулярно збирати ягоди. Орієнтуватися слід не лише на їхній колір, а й на те, наскільки легко вони відділяються від плодоніжки.

Стигла малина набуває характерного для сорту червоного, жовтого або фіолетового кольору і відділяється майже без зусиль. Якщо ягоду доводиться тягнути, краще залишити її на кущі ще на певний час.

Як поливати малину в серпні

Малина має відносно неглибоку кореневу систему, тому пересихання ґрунту швидко позначається на стані рослин. Волога особливо важлива під час дозрівання врожаю: через її дефіцит ягоди можуть дрібнішати, зморщуватися та засихати.

У період плодоношення рослинам орієнтовно потрібно 2,5−5 см опадів або еквівалентного поливу на тиждень. При цьому необхідно враховувати температуру, кількість дощів та особливості ґрунту.

Перевірити ґрунт можна рукою: верхні кілька сантиметрів землі не повинні надовго пересихати повністю. Поливати краще рідше, але рясно, щоб вода сягала коріння, а не просто щодня зволожувати поверхню.

Мульча допоможе зберегти вологу

Бур’яни біля малини конкурують із кущами за воду та поживні речовини, тому в серпні їх необхідно регулярно видаляти. Робити це слід обережно: інтенсивне розпушування може пошкодити коріння, розташоване близько до поверхні.

Спростити завдання допоможе мульча. Компост, солома, деревна тріска або кора сповільнюють випаровування вологи й водночас стримують ріст бур’янів.

Як врятувати врожай від птахів

Малина, що дозріває, приваблює птахів, здатних швидко пошкодити значну частину ягід. Якщо ця проблема виникає регулярно, кущі можна захистити спеціальною садовою сіткою.

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Найкраще натягнути її на дуги або інший каркас, а краї надійно закріпити біля землі. При цьому сітка має бути добре натягнута, щоб птахи не могли залізти під неї чи заплутатися.

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