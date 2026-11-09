Не буряк і не сало. Дослідниця назвала незвичайний інгредієнт, який наші предки додавали в борщ

Дослідниця української гастрономії розповідає, як мак використовували в давніх рецептах борщу та чому згодом від нього відмовилися.

Українська письменниця та журналістка, авторка книги Біблія борщу Світлана Короненко на своїй сторінці у Facebook розповіла про давні інгредієнти українського борщу.

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«Звісно, зелень і квіти до борщу не клали. Але у старих кулінарних книгах як інгредієнти борщу називають маковий сік і макову олію. А ще борщ міг бути затертим з маком. Це дуже архаїчні інгредієнти борщу», — зазначила письменниця.

Вона додає, що один із таких рецептів борщу, затертого з маком є в польській рукописній кулінарній книжці 1686 року Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne (Дуже хороша мода для смаження різних конфектов та інших солодощів, а також приготування всіляких страв, випікання хліба та інших побутових секретів).

Схоже, це те саме, що забілювати борщ маковим соком. Про маковий сік ідеться в кулінарній книзі В. Льовшина Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский… (1795−1796) у рецепті пісні Бураки: «Когда бураки варить, не обжаривая в масле, с одною водою, в этом случае забелить оные соком маковым или конопляным».

Світлана Короненко поділилась порадою сучасної кулінарки, як приготувати маковий сік: «Три столові ложки маку обдати окропом, рідину злити, мак розтерти у ступці до появи білого соку, доливши трохи окропом».

За словами письменниці, у пізніших кулінарних книгах в рецептах борщу макове молоко як інгредієнт борщу не зустрічається.

Макова олія є у рецепті Борща с жареными карасями в книзі Герасима Степанова Продолжение к книге: Полный кухмистер и кондитер, или Русский гастроном (1835). «Нашинкуй белой капусты, свеклы, моркови, разных кореньев и луку, поджарь все это в маковом масле…», — писав Герасим Степанов. І далі в тому ж рецепті: «…Очистив и выпотрошив карасей, их вымый и надрезав каждого ножем поперег, просоли солью с перцом, заваляй в муке и обжарив в маковом масле, разрежь пополам; за четверть часа до подачи кушанья опусти их в борщ…».

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«Чому надалі перестали використовувати у борщах макове молоко, сік і макову олію, відповіді не знайшла. Ще одна таємниця, захована в кулінарних книжках…», — зазначила Короненко.

Вона додає, що згадавши про те, що борщ — це страва, яку в Україні й досі подають на Різдво, на весіллях і поминках, і згадавши про ритуальну кутю на Різдво з обов’язковим інгредієнтом — розтертим маком, можна вважати це ще одним підтвердженням того, що борщ також ритуальна страва.

До речі, насіння маку багате клітковиною, рослинними жирами та різними іншими поживними речовинами, особливо на марганець, мікроелемент, важливий для здоров’я кісток і згортання крові. Цей мінерал також допомагає організму використовувати амінокислоти, жири та вуглеводи. У маці багато міді, мінералу, необхідного для створення сполучної тканини та транспортування заліза.