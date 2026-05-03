Просто їжте. Як отримати більше магнію без добавок: список продуктів для сну та серця

Їжа — головне джерело більшості вітамінів та мінералів у нашому тілі. Вам достатньо просто вживати деякі продукти і отримувати вашу норму магнію навіть без добавок.

Невелика жменя пігулок зранку стала популярним ранковим ритуалом, який спрямований на підтримку здоров’я на краси. Утім, за цим ховається ряд маркетингових кампаній, спрямованих на те, щоб змусити споживача думати, що ці добавки необхідні для життя. Утім, збалансоване харчування здатне працювати суттєво краще. До того ж, воно зекономить вам гроші на дорогі упаковки пігулок та порошків.

Реклама

Магнієві добавки є одними з найпопулярніших дієтичних саплементів. Експерти кажуть, що це тому, що магній допомагає регулювати кров’яний тиск і рівень цукру в крові. Він підтримує імунну систему та здоров’я м’язів і може допомогти вам виспатися. Магній сприяє розслабленню, заспокоює нервову систему та допомагає організму виробляти мелатонін, так званий гормон сну.

«Зараз великий інтерес до магнію — всі мої пацієнти мене про нього запитують», — розповіла для The Washington Post Бетані Марі Дерфлер, клінічна дієтологиня-дослідниця у Північно-Західному центрі здоров’я травлення. Для більшості людей споживання більшої кількості магнію дійсно може бути корисним для гарного нічного сну та загального здоров’я. Дослідження показали, що люди, чий раціон включає високий рівень магнію, мають менший ризик серцевих захворювань та інсультів. Вони також мають більшу ймовірність збільшення мінеральної щільності кісток, що захищає від переломів і остеопорозу.

Однак в Америці фіксують нестачу цього мінералу в організмах пересічних жителів. Тим не менш, це не означає, що кожному потрібно приймати добавки магнію. «Нам потрібно збільшити кількість продуктів і рослин у нашому раціоні», — зазначила дієтологиня.

Скільки магнію вам потрібно?

Кількість необхідного магнію залежить від віку та статі. Жінки віком від 19 до 30 років повинні прагнути споживати 310 міліграмів магнію щодня (350 міліграмів, якщо вони вагітні), а 320 міліграмів, якщо їм 31 рік і більше. Для чоловіків рекомендація полягає в тому, щоб вони споживали 400 міліграмів, якщо їм від 19 до 30 років, і 420 міліграмів, якщо їм 31 рік і більше.

Важкий дефіцит магнію зустрічається рідко, і зазвичай він виникає внаслідок основного захворювання, такого як захворювання нирок, хвороба Крона або інший метаболічний або шлунково-кишковий розлад. «Ці стани можуть ускладнити організму засвоєння та утримання магнію», — зазначила Дерфлер.

Реклама:

Якщо ви в цілому здорові, але споживаєте менше магнію, ніж рекомендовано, ваш організм може знайти способи компенсувати це. Наприклад, ваші нирки можуть обмежувати кількість магнію, який вони виводять з організму. «Організм має багато справді розумних способів краще переробляти магній, краще утримувати його та залучати інші поживні речовини», — пояснила дієтологиня.

«Але навіть якщо у вас немає дефіциту, якщо у вас погане дієтичне споживання магнію, ви все одно можете мати підвищений ризик серцево-судинних захворювань, інсулінорезистентності та високого кров’яного тиску».

Що їсти при нестачі

Якщо ваші аналізи та консультація із лікарями показали нестачу магнію, спробуйте підкоригувати дієту додаванням різноманітних продуктів. Це не означає, що варто з'їдати велику їх кількість та не коригувати харчування загалом. Ваш раціон має бути збалансованим та містити усіх необхідні макроелементи. А до своїх страв спробуйте додати наступні джерела магнію:

1. Насіння та горіхи

Вони мають високу концентрацію магнію — лише одна порція (близько 30 г) може забезпечити значну частину добової потреби. Наприклад:

Гарбузове насіння: безумовний лідер. В 1 унції ( 28 г) міститься 156 мг магнію ( 37% добової норми).

28 г) міститься 156 мг магнію 37% добової норми). Насіння чіа: містить 111 мг ( 26% норми).

26% норми). Мигдаль ( смажений): дає 80 мг ( 19% норми).

смажений): дає 80 мг 19% норми). Кеш’ю ( смажений): містить 74 мг ( 18% норми).

смажений): містить 74 мг 18% норми). Арахіс: В ¼ склянки — 63 мг ( 15% норми).

2. Зелень та бобові

Рослинна їжа часто найбільше насичена магнієм, особливо у приготованому вигляді:

Шпинат ( варений): ½ склянки забезпечує 78 мг ( 19% норми).

варений): ½ склянки забезпечує 78 мг 19% норми). Чорна квасоля ( варена): ½ склянки містить 60 мг ( 14% норми).

3. Готові продукти та напої

Щоденнийраціон можна урізноманітнити цікавими рецептами сніданків з магнієм:

Соєве молоко: 1 склянка містить 61 мг ( 15% норми).

15% норми). Пшеничні пластівці: 2 брикети дають 61 мг ( 15% норми).

Реклама:

Усі ці продукти можна класти до салатів, як салату з кіноа та руколою і нутом, касеролі та супи з чорною квасолею, омлетів та авокадо-тостів. Обирайте улюблені страви та посипайте насінням, щоб створити додаткову текстуру й дати організму необхідний магній.