Забудьте про здуття та дискомфорт. Дієтологи назвали найдієвіший напій після вечері для кращого травлення

Після ситної вечері багато людей можуть зіштовхуватися із важкістю, здуттям чи дискомфортом у шлунку. Дієтологи радять звернути увагу на цей простий напій, який допомагає покращити травлення та може полегшити неприємні симптоми.

Після вечері останнє, чого насправді хоче кожен із нас, це відчувати здуття живота, спазми або дискомфорт у шлунку. Але якщо ваш шлунок має тенденцію до перевантаження ввечері — чи то через більший прийом їжі, більш насичену їжу, чи просто через занадто швидке поїдання — ви не самотні. Це поширене явище, і прості звички після їжі можуть вплинути на самопочуття.

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М’ятний чай — це простий, заспокійливий спосіб підтримати травлення після їжі. Він може допомогти розслабити шлунково-кишковий тракт і полегшити поширені симптоми, такі як здуття живота, нудота та дискомфорт. Про це пише Еating Well.

Чай з м'яти добре впливає на травлення / Фото: pexels

Як покращити травлення після вечері

Одна проста звичка, яку варто спробувати — пити м’ятний чай. Цей теплий напій без кофеїну часто рекомендують дієтологи для підтримки травлення після їжі. Ось як він працює і на що звернути увагу в інших напоях, корисних для травлення.

1. М’ятний чай покращує травлення

Він допомагає розслабити шлунково-кишковий тракт. Одна з головних причин, чому м’ятний чай підтримує травлення, — це його здатність розслаблювати травну систему. «М'ята багата на ментол, релаксант гладких м’язів, який, як було показано, зменшує спазми та біль», — зазначає Габріель Кішнер, магістр наук, дипломований спеціаліст.

Після їжі м’язи вашого шлунково-кишкового тракту скорочуються, щоб переміщувати їжу. Але коли скорочення занадто сильні або нескоординовані, вони можуть призвести до спазмів, дискомфорту та відчуття «напруження» в животі. Перцева м’ята допомагає протидіяти цьому, блокуючи кальцієві канали в м’язах травного тракту, дозволяючи їм розслаблятися та зменшуючи спазми.

«Це розслаблення м’язів підтримує оптимальне травлення, дозволяючи газам після їжі швидше виходити, що зменшує накопичення газів, здуття живота та спазми», — каже Керрі Конлон, магістр наук, дієтолог.

2. М’ятний чай допоможе позбутися нудоти

Якщо вас нудить після їжі — чи то через велику порцію їжі, певні продукти чи побічні ефекти ліків — чай з перцевої м’яти може допомогти заспокоїти шлунок. «Чай з перцевої м’яти може мати протиблювотну дію, а це означає, що він може допомогти зменшити нудоту та блювоту», — пише Ейвері Зенкер.

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Оскільки він природно не містить кофеїну та м’який для шлунка, чай з перцевої м’яти може бути заспокійливим варіантом для ковтка після вечері, коли починає з’являтися нудота або дискомфорт.

3. М’ятний чай підтримує стан « відпочинку та травлення»

Травлення залежить не лише від того, що ви їсте, воно також тісно пов’язане з вашою нервовою системою. Дослідження показують, що стрес і тривога можуть порушувати роботу кишково-мозкової осі, впливаючи на моторику, чутливість та імунну функцію таким чином, що це може спровокувати такі симптоми, як нудота, дискомфорт і нетравлення шлунку.

Коли ви перебуваєте в стресі або поспішаєте під час їжі, ваш організм залишається в більш активному стані «бий або біжи», що може перешкоджати нормальному травленню та підвищувати чутливість кишечника. Вживання м’ятного чаю після їжі може допомогти сприяти переходу до більш розслабленого стану «відпочинку та травлення». Деякі дослідження показують, що м’ята може сприяти відчуттю спокою, що може ще більше підтримувати травлення, зменшуючи симптоми, пов’язані зі стресом.

Після ситної вечері варто випити м'ятного чаю / Фото: pexels

Напої, що покращують травлення і ті, що мають протилежну дію

Те, що ви п'єте після їжі, може або підтримувати травлення, або погіршувати такі симптоми, як здуття живота, гази або дискомфорт. Ось кілька порад експертів, які допоможуть вам вибрати напої, що підтримують травлення:

Вибирайте напої без кофеїну або з низьким вмістом кофеїну. Конлон рекомендує уникати або обмежувати вживання кофеїну, якщо ви схильні до розладу травлення. Кофеїн посилює перистальтику та може викликати діарею, спазми або позиви до сечовипускання у деяких людей.

Шукайте заспокійливі, функціональні інгредієнти. Трав’яні чаї, такі як м’ята, імбир та ромашка, можуть допомогти підтримати травлення, полегшуючи такі симптоми, як здуття живота, нудота та загальний дискомфорт.

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Уникайте газованих напоїв, якщо ви схильні до здуття живота. За словами Зенкера, газовані напої можуть підвищити тиск у шлунку, що може призвести до надмірного переповнення або спровокувати симптоми рефлюксу.

Будьте уважні до споживання алкоголю. Алкоголь може подразнювати травний тракт і уповільнювати або порушувати нормальне травлення, особливо якщо його вживати після їжі.

М'ятний час полегшить симптоми здуття та нудоти / Фото: pexels

Не нехтуйте водою. «Вода є одним з найкращих напоїв для сприяння здоровому травленню і, як правило, не містить подразнюючих компонентів», — каже Зенкер. Крім того, вона допомагає сприяти нормальному випорожненню кишечника.

Враховуйте свої індивідуальні тригери. Реакції травлення різняться — якщо напій постійно викликає дискомфорт, можливо, варто обмежити його вживання або замінити на щось м’якше.

Тим не менш, жоден окремий напій не може замінити вплив вашого загального раціону. Основа гарного здоров’я травлення полягає в вашому загальному режимі харчування, особливо в збалансованому раціоні, який включає різноманітні рослинні продукти та продукти, багаті на пробіотики. Хоча м’ятний чай може бути корисним доповненням до вашого вечірнього розпорядку, довгострокове здоров’я травлення будується на послідовних, всебічних звичках.

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