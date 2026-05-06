Вісім причин відвідати Львівський ярмарок смаку 2026

У Львові вчетверте проведуть Ярмарок смаку, де можна продегустувати крафтові сири (Фото: depositphotos/АІ)

24 травня у Львові вчетверте відбудеться Львівський ярмарок смаку — гастрономічна подія, яка об’єднує українських виробників і поціновувачів якісних продуктів. Вхід на подію — безкоштовний.

Цього року ярмарок збере 53 учасника з 14 областей України, серед яких: органічні сертифіковані виробники; крафтові молочні виробники; локальні ремісничі виробники Львівщини. Усього у заході візьме участь 22 виробники молочної продукції, включно з органічними виробниками та локальними виробниками Львівщини.

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Відібрані учасники представляють широкий асортимент продукції, від сертифікованих органічних круп, чаїв, м’ясних продуктів, соків, шоколаду та снеків, до авторських та крафтових сирів і традиційної молочної продукції.

Гості зможуть придбати продукцію напряму від виробників, познайомитися з ними та дізнатися більше про продукт і його походження.

Фото: Львівський ярмарок смаку

Вісім причин відвідати Львівський ярмарок смаку

Львівський ярмарок смаку вже четвертий рік поспіль популяризує українські продукти і створює можливість для прямого контакту між виробником і споживачем.

1. Майстер-клас із приготування швейцарського фондю з дегустацією.

2. Майстер-клас Чотири грані свіжості з Оксаною Черновою — знайомство з різними типами молока через сири з дегустацією.

3. Приготування сезонного молодого борщу з органічних та локальних продуктів від Маріанни Душар із дегустацією.

4. Створення міні-кішів з українським сиром раклет разом із Максимом Щупаком із дегустацією.

5. Виступи музикантів ВІА Кватирник

6. Вікторини та інтерактиви для гостей.

7. Також для відвідувачів будуть доступні: дитяча зона; фотозона; розіграші та смачні подарунки від організаторів та виробників.

8. На ярмарку буде представлена продукція виробників із таких областей: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Чернігівська області.

Дата: 24 травня 2026 р.

Локація: м. Львів, вул. Коперника 17 (територія Львівського палацу мистецтв).

Вхід: безоплатний