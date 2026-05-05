«Фестиваль буде». Благодійні події у Львові в травні: збори на ЗСУ, їжа, напої та не тільки

Якщо ви плануєте цікаво й з користю провести травневі вихідні у місті Лева, вам точно варто відвідати ці заходи.

Травень у Львові буде не лише сонячним та теплим, а й багатим на благодійні заходи. Там можна не лише долучитися до доброї справи, підтримати локальних виробників, а й насолоджуватися їжею та напоями.

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Травневі благодійні заходи у Льові, де можна смачно поїсти і не тільки

1. Львівський ярмарок смаку

Захід відбудеться 24 травня. Цього року ярмарок об'єднає виробників сиру та молочної продукції з різних регіонів України — від крафтових сироварень до фермерських господарств. Подія традиційно зосереджена на популяризації українських продуктів і створенні простору для знайомства споживача з виробником.

Учасники були відібрані з урахуванням критеріїв відповідності, різноманіття асортименту та потенціалу для представлення українського молочного сектору. Всього у заході візьме участь 22 виробники молочної продукції, включно з органічними виробниками та локальними виробниками Львівщини.

Локація: вул. Коперника, 17

2. Ветеранський ярмарок

10 травня у самому серці Львова відбудеться ветеранський ярмарок. На Площі Ринок ветерани та їхні родини представлять продукцію власного виробництва, крафтові вироби та локальні бренди. Для когось це буде можливість знайти щось смачне чи унікальне. А для когось — шанс особисто підтримати людей, які після війни будують свою справу далі.

Локація: Площа Ринок

Фото: instagram/militarybusinesshub

3. ЧекаFest

30 травня також відбудеться благодійний фестиваль у честь памʼяті Ірини Чеки Цибух. Це парамедикиня Госпітальєрів, журналістка і медіатренерка, яка 29 травня загинула на війні, під час ротації на Харківському напрямку.

«Фестиваль буде». Так сказала пані Оксана, мама Іринки, у 2025 році. І ми раді оголосити дату ЧекаFest 2.0. Це простір, у якому живуть її ідеї, тепло й сенси.Простір, що продовжує її справи та об'єднує нас разом. Збережіть дату. Приходьте з близькими й друзями", — йдеться на Instagram-сторінці івенту.

Це музичний благодійний фестиваль з їжею і крафтовою продукцією.

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Локація: вул. Чернеча гора, 1, Шевченківський гай