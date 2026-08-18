Найсолодша подія кінця літа. У Львові відбудеться фестиваль морозива і крафтового шоколаду

У Львові запрошують на фестиваль морозива (Фото: Надано Lviv Ice & Choco Festival)

21−23 серпня у Львові відбуватиметься Lviv Ice & Choco Festival. На львів'ян та гостей міста чекають крафтове морозиво найнесподіваніших смаків, шоколадні скульптури і добра музика.

Протягом трьох днів, від 21 до 23 серпня, подвір'я Львівського Палацу мистецтв (вул. М. Коперника, 17) прийматиме найсолодшу подію кінця літа — Lviv Ice & Choco Festival 2026.

Затишна локація в історичному центрі міста перетвориться на епіцентр крафтового морозива, авторського шоколаду, родинного дозвілля та якісної живої музики.

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Організатори фестивалю об'єднають найкращих українських виробників, аби подарувати львів'янам і гостям міста Лева простір смаку, затишку, щирих емоцій та спільних добрих справ.

У програмі Lviv Ice & Choco Festival:

Ярмарок крафту та новинок. Відбудуться презентації унікальних смаків натурального морозива (від класичного джелато й сорбетів — до несподіваних гастрономічних поєднань) та авторського шоколаду від провідних майстрів з усієї країни.

Шоколадні скульптури наживо. Повернення уже легендарної львівської атракції: просто на очах у гостей професійні скульптори створюватимуть художні арт-об'єкти з гігантських шоколадних брил.

Дитяча пригода Ice & Choco Passport. Це захопливий інтерактивний квест для найменших відвідувачів. Отримавши власний святковий паспорт на старті, малюки мандрують локаціями фестивалю, виконують легкі творчі завдання, збирають чарівні печатки — й отримують гарантовані подарунки!

Дитяча країна розваг та музичний розвиток. Щоденна анімаційна програма, ігри та майстер-класи від Smile Park, розвивальні музичні інтерактиви від Центру музичного розвитку Темпо, а також дитяче Fashion Show від модельного агентства mp_group.

Ice & Cocktail Bar та вечірня музична сцена (18+). Щовечора від 19:00 на гостей чекає стильний лаунж із десертними коктейлями та живими виступами: 21 серпня (п'ятниця) — автентична танцювальна вечірка від інструментального складу ЩУКА РИБА та сет від DJ VARLAM;

22 серпня (субота) — кавер-гурту MIDNIGHT COLOURS та DJ-сет;

23 серпня (неділя) — колоритний львівський саунд і теплий «вусатий фанк» від ВІА

КВАРТИРНИК та сет від DJ VARLAM;

Інста-фотозони. На фестивалі спеціально облаштують локації для літніх фотосесій, сімейних світлин та яскравого контенту в соцмережах.

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Благодійний збір для ЗСУ. Протягом усіх днів фестивалю триватиме збір донатів через офіційні QR-коди на підтримку українських захисників.

Квитки на Lviv Ice & Choco Festival доступні онлайн.