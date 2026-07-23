Впливова американська блогерка Лора Лумер, відома своїми ультраправими поглядами, теоріями змови та поширенням російських наративів, прибула до України. Незадовго до приїзду вона змінила свої погляди.

Американська блогерка Лора Лумер під час відвідин України завітала до ресторану 100 років тому вперед. Євген Клопотенко, ресторатор та шеф-кухар, розповів про це у своїх соцмережах. Він поділився, що окрім розповіді про країну загалом, він нагодував її борщем. У дописі йдеться:

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«Вчора в 100 років тому вперед завітала Лора Лумер — одна з найвпливовіших блогерок та активісток у світі.

Вона приїхала, щоб побачити справжню Україну, а ми зробили так, щоб вона її відчула. Уявіть собі, людина вперше в житті скуштувала борщ, качану кашу, копчену грушу, квас і гамулу. І все це — в один вечір!

Записали кілька відео, щоб розповісти американцям про українську кухню та культуру. Поговорили про Київську Русь, про наші традиції, і чому українська історія значно глибша, ніж її століттями намагалися представити.

Кожна така зустріч — це ще одна можливість розповісти світові про справжню Україну. І якщо після цього хтось захоче дізнатися про нас трохи більше, значить усе це було недарма".

У червні блогерка заявила, що роками була жертвою російської пропаганди і що усвідомила, «наскільки руйнівною є російська дезінформація. Євген Клопотенко висловив подяку Лорі Лумер за приїзд у своєму дописі.