Без витрат на логістику. Фермерка продає на місцевому базарі до 50 тонн соку на рік: як це вдається

Мати свій бізнес у час війни — непросто, але можливо. ФГ Валентина на Київщині має стабільний збут соку без витрат на логістику і залежності від мереж.

Локальний ринок — це найближче місце збуту для товару. Його достатньо, щоб задовольнити покупців та амбіції виробника. На своєму прикладі це показало ФГ Валентина з Київщини, яке виробляє соки прямого віджиму з власного саду 9,5 га та понад 15 сортів яблунь. Співвласниця фермерського господарства Інна Семерог розповіла, що навіть невеликий районний центр формує достатній попит для переробника, якщо правильно донести цінність продукту і працювати напряму зі споживачем.

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Про це повідомляє видання AgroTimes з посиланням на статтю в журналі Садівництво по-українськи. «Якщо ви зробите це на рівні районного центру, де є 10−15 тисяч сімей, і кожна сім'я купить по пачці трилітрового соку на місяць — ось вам готова стратегія розвитку», — зазначила вона.

У такому варіанті виробник продає продукцію «на місці» і уникає витрат не логістику, дистрибуцію чи входження в торговельні мережі. Згідно з підрахунками Інни Семерог, це дозволяє реалізовувати 30−50 т соку на рік у межах одного локального ринку. Однак вона підкреслила, що ключову роль відіграє комунікація з покупцем і довіра до виробника: «локальний формат продажів працює лише тоді, коли фермер постійно присутній у своєму ринку і формує повторний попит».