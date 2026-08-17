Суперфуд, але не для всіх. П’ять причин чому варто обмежити вживання лохини і кому краще відмовитися від ягоди

Лохину часто називають суперфудом. Ця маленька, але корисна ягода насичена поживними речовинами. Втім, їсти її можна далеко не всім.

Лохіна — солодка, поживна, низькокалорійна і неймовірно корисна для здоров'я ягоди. Це квітучий чагарник, який дає ягоди з синюватим, фіолетовим відтінком. Вони зеленого кольору, коли вперше з'являються, а потім залишаються фіолетовими та синіми, коли дозрівають. Ягоди можуть допомогти погіршити кров'яний тиск , запобігти хворобам серця, покращити пам'ять та не тільки.

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Завдяки своїй універсальності свіжа лохина чудово підійде для перекусу або доповнення до пластівців, салату чи йогурту. Однак, попри використання та приємний смак, фахівці застерігають щодо її надзвичайного вживання.

«Лохину загалом вважають корисною, оскільки вона містить менше вуглеводів, які погано засвоюються кишечником, ніж багато інших фруктів, — каже Мелісса Мроз-Планеллс, RDN, речниця Академії харчування та дієтології, США. — Однак, якщо її вживати у великій кількості, у деяких людей вона все одно може викликати дискомфорт під час травлення». Мроз-Планеллс каже, що для більшості людей переваги лохини значно переважають ризики. Втім, їсти ягоду у великій кількості можна далеко не всім.

П’ять причин через які варто обмежити вживання лохини та кому краще виключити її з раціону

1. Здуття живота та погіршення роботи кишково-шлункового тракту

Лохина має високий вміст клітковини, яка може негативно впливати на роботу кишково-шлункового тракту у деяких людей, особливо якщо їсти її забагато. Порція лохини (1 склянка) містить близько 95 калорій та 3,6 г клітковини. Рекомендована кількість клітковини для дорослих зазвичай становить від 25 г до 38 г на день, залежно від віку та статі.

Коли почати споживати більше, це може спричинити можливі побічні ефекти від травлення, такі як здуття живота, гази та діарея, каже Алекс Макдональд, доктор медичних наук, лікар сімейної та спортивної медицини з Southern California Permanente Medical Group, США. Поступове збільшення споживання клітковини та вживання великої кількості води може допомогти вашому організму краще переробляти цей макронутрієнт.

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«Людям із розладами подразненого кишечника або відомою чутливістю до певних вуглеводів, можливо, потрібно бути уважнішими до розміру порцій, але лохина навряд чи спричинить проблеми для пересічної людини», — зазначив Мроз-Планеллс.

2. Забарвлення зубів

Існує багато напоїв, які можуть змінити колір зубів, такі як кава, чай і вино, проте лохина також має подібні властивості. Це пов’язано з рослинними пігментами, антоціанами, які надають ягоді насиченого синього кольору.

Незалежно від того, чи їсте ви лохину свіжою, замороженою, п'єте сік з неї чи вживаєте консервованою, насичений синій відтінок може знебарвити зубну емаль або білі пломби.

Щоб позбутися такого ефекту, варто почистити зуби або прополоскати ротову порожнину водою невдовзі після вживання лохини.

Вживати лохину варто обережно і не у надто великій кількості / Фото: depositphotos/АІ

3. Ризик утворення тромбів

Якщо ви приймаєте рецептурні препарати для розрідження крові (антикоагулянти), то вживання лохини варто обмежити. Кількість вітаміну К, який містить лохина і є необхідним для згортання крові та загоєння ран, може збільшити ризик утворення тромбів, якщо ви приймаєте антикоагулянти.

Одна склянка чорниці містить 28 мікрограмів вітаміну К. Людям, які приймають рецептурні препарати для розрідження крові, зазвичай рекомендують= щодня споживати приблизно однакову кількість вітаміну К. Різке збільшення або зменшення споживання продуктів, багатих на вітамін К, наприклад, фруктів та овочів, може призвести до підвищеного ризику утворення тромбів або кровотеч.

«Невідомо, на скільки сильно лохина взаємодіє з більшістю ліків, — каже Мроз-Планеллс. —Однак, як і багато інших фруктів, вона містить природні сполуки, які можуть впливати на метаболізм певних препаратів в організмі. Будь-хто, хто приймає ліки, такі як препарати для розрідження крові, повинен проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж значно збільшувати споживання лохини».

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Лохина корисна, втім не для всіх людей / Фото: depositphotos/АІ

4. Алергічні реакції

Алергія на лохину не є поширеним явищем, втім деякі люди можуть мати чутливість до сполуки, що міститься в ягоді — саліцилат.

За словами Макдональда, лохина та сік із неї містять велику кількість саліцилатів, активного інгредієнта аспірину, який також міститься в багатьох інших рослинах.

У людей з чутливістю або непереносимістю саліцилатів це може спричинити побічні ефекти:

нудоту

блювоту

рефлюкс

гази та здуття живота

діарея або закреп

нежить

висип

головні болі

У більш важких випадках у людини може виникнути кропив’янка або проблеми з диханням, що вимагає негайної медичної допомоги.

«Це може бути важко діагностувати, оскільки саліцилати містяться не лише в таких ліках, як аспірин, а й у багатьох продуктах харчування», — каже Макдональд. Крім того, у різних людей симптоми будуть різними.

Для багатьох людей, які мають легку або помірну чутливість до саліцилатів, вживання лохини в менших кількостях може запобігти неприємним симптомам, каже Макдональд.

Якщо у вас є симптоми анафілаксії — небезпечної для життя алергічної реакції, що характеризується утрудненим диханням, слабким і прискореним пульсом та/або запамороченням чи непритомністю — зателефонуйте 911 або зверніться до найближчого відділення невідкладної допомоги.

5. Проблеми з рівнем цукру в крові

Хоча цілі свіжі ягоди лохини зазвичай не викликають небезпечних стрибків рівня цукру в крові, вони можуть містити багато натурального цукру, який є вуглеводом. Людям з діабетом слід стежити за споживанням вуглеводів, оскільки їхній організм не може належним чином виробляти інсулін, що може призвести до високого рівня цукру в крові. Найкориснішим вибором вживання лохини буде свіжа, заморожена або консервована без додавання цукру.

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«Як і будь-який продукт, багатий на вуглеводи, лохина може підвищити рівень цукру в крові, якщо її вживати у великих кількостях, — каже Мроз-Планнелс. — Поєднання чорниці з білком або корисними жирами, такими як йогурт, горіхи чи насіння, може допомогти уповільнити підвищення рівня глюкози в крові та покращити загальний контроль рівня цукру в крові».

Скільки лохини можна вживати без ризиків для здоров’я

При помірному вживанні лохина може відігравати важливу роль у здоровому, збалансованому харчуванні. Дорослим слід з'їдати від 1,5 до 2 склянок фруктів щодня, і лохина може допомогти вам виконати цю рекомендацію.

«Типова порція лохини, корисна для кишечника, становить приблизно 1 склянку, — каже Мроз-Планеллс. — Кількість, що перевищує цю, може значно підвищити ризик шлунково-кишкових симптомів, таких як здуття живота або спазми, особливо у людей з чутливою травною системою».