Одна помилка може залишити без урожаю: як правильно підживлювати лохину

Лохина не пробачає помилок у догляді. Навіть регулярне підживлення не допоможе отримати гарний урожай, якщо кущі ростуть у невідповідному ґрунті.

Для цієї культури критично важливими є кислотність ґрунту, правильно підібрані добрива та терміни їх внесення. У разі недотримання цих умов ріст рослини сповільнюється, а ягоди дрібнішають.

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Розповідаємо, чим підживлювати лохину протягом сезону та яких помилок краще уникати.

Чому важливо контролювати кислотність ґрунту

Лохина добре розвивається лише на кислих ґрунтах із рівнем pH 4,5−5,5. Саме в такому середовищі коренева система може повноцінно засвоювати поживні речовини.

Якщо кислотність знижується, кущі починають відчувати дефіцит мікроелементів. Про це свідчать пожовкле листя, слабкий приріст пагонів і зниження врожайності. У таких випадках ґрунт рекомендується підкислити спеціальними препаратами на основі сірки або засобами для рослин, що полюбляють кислий ґрунт.

Чим підживити лохину влітку

Після цвітіння та під час дозрівання ягід рослині особливо необхідні калій і магній.

Калій відповідає за розмір, щільність і солодкість плодів, а магній підтримує процеси фотосинтезу та допомагає листю зберігати насичений зелений колір. Водночас надлишок азотних добрив у середині літа небажаний: вони стимулюють ріст пагонів і листя, але можуть негативно вплинути на плодоношення.

Які добрива вносити після збирання врожаю

Після завершення плодоношення лохина починає готуватися до зими. У цей період кущі підживлюють фосфорно-калійними добривами. Вони зміцнюють кореневу систему, сприяють визріванню пагонів і підвищують зимостійкість рослини.

Азотні добрива восени не використовують, оскільки вони провокують ріст молодих пагонів, які не встигають зміцніти до настання морозів.

Від яких добрив краще відмовитися

Свіжий гній, перегній, деревна зола та добрива, що містять хлор, не підходять для лохини. Такі підживлення змінюють кислотність ґрунту, погіршуючи засвоєння поживних речовин, а хлор може пригнічувати розвиток кущів.

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Навіщо потрібна мульча

Шар мульчі із соснової кори, хвойної тирси або кислого торфу допомагає зберегти вологу в ґрунті, стримує ріст бур’янів і підтримує оптимальний рівень кислотності.

Крім того, у процесі розкладання мульча покращує структуру ґрунту та створює сприятливі умови для розвитку кореневої системи, що позитивно впливає на ріст кущів і майбутній урожай.