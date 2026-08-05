Спека може занапастити молоді дерева: як захистити сад без зайвих витрат

Як уберегти молоді дерева від перегріву (Фото: Pexels/Pixabay)

З кожним роком літня спека стає дедалі тривалішою, а періоди без дощів — усе довшими. Такі умови особливо небезпечні для молодих плодових дерев, які ще не встигли розвинути потужну кореневу систему.

Через нестачу вологи саджанці швидко втрачають сили, гірше ростуть і можуть залишитися без майбутнього врожаю.

Розповідаємо, як допомогти молодим деревам пережити спеку і які помилки у догляді можуть лише погіршити ситуацію.

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Чому молоді дерева страждають від спеки

Нещодавно висаджені саджанці набагато чутливіші до високих температур, ніж дорослі дерева. Їхнє коріння розташоване близько до поверхні й ще не здатне діставати вологу з глибоких шарів ґрунту. Якщо спека тримається кілька днів поспіль, а дощів немає, рослина починає відчувати гострий дефіцит води.

Першими ознаками є в’янення або скручування листя, уповільнення росту пагонів та опадання зав’язі. У особливо спекотні дні листя й молоді плоди можуть отримати сонячні опіки.

Як правильно поливати дерева

Головне правило в спекотну погоду — відмовитися від поверхневого поливу. Невелика кількість води зволожує лише верхній шар ґрунту, тоді як коріння продовжує відчувати нестачу вологи.

Саджанці краще поливати рясно, щоб вода проникала на всю глибину кореневої системи. Протягом перших одного-двох тижнів після посадки полив може знадобитися щодня. Згодом його проводять раз на два-три дні, зважаючи на температуру повітря та вологість ґрунту.

Перед наступним поливом варто переконатися, що ґрунт не пересох повністю, але й не залишається надмірно вологим. Застій води не менш небезпечний, ніж посуха, оскільки погіршує доступ кисню до коріння.

Мульча допоможе зберегти вологу

Після поливу пристовбурне коло рекомендується замульчувати. Для цього підійдуть солома, кора, деревна тріска, компост або підсушена трава.

Шар мульчі завтовшки 8−10 сантиметрів зменшує випаровування вологи, захищає ґрунт від перегріву та перешкоджає росту бур’янів. При цьому мульчу не слід укладати впритул до стовбура — між нею та корою потрібно залишити кілька сантиметрів вільного простору.

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Як захистити дерева від палючого сонця

Якщо синоптики прогнозують тривалу спеку, молоді дерева бажано притінити. Для цього можна використати затінювальну сітку, закріплену на простому каркасі. Важливо, щоб матеріал не торкався гілок і не перешкоджав циркуляції повітря.

Використовувати поліетиленову плівку не варто. Під нею температура стає ще вищою, а рослина може перегрітися.

У найспекотніші години дня крону можна злегка освіжити дрібнодисперсним розпиленням води. Такий водяний туман допомагає ненадовго знизити температуру листя. Водночас не рекомендується поливати дерево сильним струменем води під палючим сонцем.

Каолінова глина захистить листя та плоди

Досвідчені садівники також використовують каолінову глину. Після обприскування на листі утворюється світлий захисний шар, який відбиває частину сонячних променів, зменшує нагрівання крони та знижує випаровування вологи.

Крім того, така обробка допомагає захистити плоди від сонячних опіків у період екстремальної спеки.

Від яких робіт краще відмовитися

Під час сильної спеки фахівці радять не вносити азотні добрива. Вони стимулюють ріст молодих пагонів, хоча в цей період дереву важливіше зберегти вологу й пережити стрес.

Також не рекомендується сильна обрізка. Видаляти варто лише сухі, пошкоджені або хворі гілки, якщо в цьому є потреба.

Які ознаки вказують на перегрів?

Щоб вчасно допомогти дереву, його потрібно регулярно оглядати. Про те, що рослина потерпає від спеки, можуть свідчити:

поникле або скручене листя;

світлі, жовті або бурі плями;

зупинка росту молодих пагонів;

передчасне осипання зав’язі та плодів.

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У разі появи таких ознак необхідно перевірити вологість ґрунту, скоригувати полив і за потреби забезпечити затінення.

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