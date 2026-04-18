Щоб не вийшла «каша». Як розморозити листкове тісто: швидко, рівномірно, без мороки

Якщо ви коли-небудь діставали заморожене листкове тісто з морозильника і панікували, тому що воно тверде, як камінь, а вечеря вже за 30 хвилин, ви не одні. Багато кулінарів намагаються швидко його розморозити, але не завжди виходить вдало. Верх стає м’яким, але всередині тісто ще морожене. А розкочування такого тіста може призвести до псування майбутньої випічки.

Щоб дізнатися як правильно розморозити листкве тісто варто розуміти, чим воно є. Листкове тісто — це тісто, яке виготовляється шляхом складання шарів холодного масла в тісто. Під час випікання між цими шарами масла утворюється пара, що створює підйом і «листи». Якщо масло тане занадто рано під час розморожування, шари руйнуються.

Існує три найкращі способи, щоб розморозити листкове тісто.

1. При кімнатній температурі

Часто це найбезпечніший швидкий метод, який дозволить тісту розтанути рівномірно. Він найкраще підійде для ситуацій, коли ви відразу готуватимете з листокового тіста. Для цього:

Вийміть із морозильної камери

Тримайте його загорнутим, щоб запобігти конденсації

Покладіть на прохолодну стільницю подалі від сонячного світла

Переверніть один раз через 15−30 хвилин для рівномірного розморожування.



Зважайте також, що на тісто не мають падати прямі сонячні промені, адже вони перегріють тісто.

2. У мікрохвильовці

Якщо ви переймалися чи можна розморужувати тісто у мікрохвильовій печі — то так, це один із методів. Однак, є одна умова: правильний режим. Використовуйте режим розморожування в мікрохвильовій печі на 30% потужності короткими імпульсами по 10 секунд. Часто обертайте тісто. Повне розігрівання в мікрохвильовій печі розтоплює масло та псує текстуру випічки після розморожування.

Робота з листковим тістом / Фото: Freepik

3. У холодильнику

Цей метотд так само надійний, як і перший, але займе більше часу. Дістаньте упаковку з листковим тістом, помістіть на тарілку або тацю й залиште на нижній полиці приблизно на 3−4 години або на ніч. Холодна температура залишить масло твердим, а шари не зʼєднуються між собою. Цей метод підійде, коли вам потрібне тісто на ранок наступного дня. Розморожування в холодильнику гарантує максимальний пухкий результат після випікання.

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Також порадами як розморозити листкове тісто і не зіпсувати його поділилася Мелані Портман, американська кухарка з італійським корінням:

Не розкатуйте тісто, поки воно не стане достатньо м’яким. Якщо тісто занадто тверде, воно може порватися або тріснути.

Під час формування випічки на рулети та тістечка тісто має бути холодним. Працюйте швидко і відразу ж викладайте випічку на деко, щоб масло не почало танути.

Якщо тісто під час роботи стало занадто м’яким, покладіть його в холодильник на 10−15 хвилин, щоб воно трохи затверділо.

Ніколи не використовуйте гарячу воду для розморожування тіста, оскільки це розтопить масло в тісті.

Не намагайтеся розкачувати тісто, поки воно ще занадто холодне, оскільки воно може потріскатися.

Не залишайте тісто при кімнатній температурі надто довго, оскільки масло почне танути, а шари тіста стануть липкими і склеяться між собою.

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