Сода, оцет і лимон: як їх використовують на кухні — чому варто і вам

Багато хто чув про чудодійні властивості цих трьох простих інгредієнтів на кухні, але як їх застосовувати на свою користь?

Лимон, оцет та сода стали улюбленим «природним засобом для чищення» в Мережі, а в TikTok — ще й «оздоровчим напоєм». Змішування цих компонентів в склянці може виявитися розумним рішенням для певних видів прибирання — і жахливою ідеєю для інших, а особливо якщо спробувати це випити. Про це розповідає Grazia Magazine.

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У соцмережах поширився рецепт «лужного детокс-шоту». У складі ложка харчової соди з лимоном або оцтом у воді, а іноді й усі три інгредієнти разом. Автори обіцяють позбавити від здуття живота, зайвої ваги та будь-яких нечітких проблем зі здоров’ям. Але насправді кислота та харчова сода здебільшого нейтралізують одна одну, тому у результаті реакції вийде м’який сольовий розчин.

Як працює суміш? Харчова сода — це бікарбонат натрію, слабкий луг. Білий оцет складається переважно з оцтової кислоти, а лимонний сік додає до суміші лимонну кислоту. Коли ви їх поєднуєте, кислоти вступають у реакцію з харчовою содою, і ви отримуєте три речовини: розчинену сіль (переважно цитрат натрію та подібні солі), воду та вуглекислий газ. Саме цей газ і спричиняє ефект бурхливого шипіння у стакані. Воно допомагає видалити бруд із невеликих щілин, а сумішмає здатність розчиняти жир завдяки кислотам, а також забезпечує дуже м’яке скрабування за рахунок нерозчиненої харчової соди.

Де використовувати суміш соди, лимону та оцту

Зливи та раковини з неприємним запахом

Всипте приблизно півсклянки харчової соди прямо у злив. Потім повільно влийте суміш теплого оцту та трохи лимонного соку. Дайте суміші шипіти протягом десяти-п'ятнадцяти хвилин, а потім промийте дуже гарячою водою. Це не допоможе при забитті зливу, але зніме поверхневий бруд і очистить стінки труби, одночасно нейтралізуючи неприємні запахи.

Сміттєві баки та холодильник

Сміттєвий бак посипте шаром сухої харчової соди на дні й залиште, щоб та ввібрала запах. Для сильнішого ефекту, змішайте кілька столових ложок харчової соди з достатньою кількістю оцту та лимонного соку, щоб утворилася рідка суміш, яку можна виливати, потім розлийте її по порожньому баку, протріть і сполосніть. Для нейтралізації неприємного запаху з холодильника використовуйте розчин харчової соди та води з невеликою кількістю лимона для аромату, а розведений оцет наносьте губкою лише на стійкі плями.

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Плитки та кахель

Для емальованих варильних поверхонь, раковин із нержавіючої сталі та керамічної плитки змішайте харчову соду з невеликою кількістю оцту та лимонного соку, доки не утвориться м’яка паста. Нанесіть її на забруднені жиром або милом ділянки, залиште на кілька хвилин, потім почистіть щіткою та змийте. Одягайте рукавички, тримайте засіб подалі від очей і не використовуйте його на сильно відполірованих або покритих спеціальним шаром поверхнях, якщо виробник не вказав, що кислоти є безпечними.

Не використовуйте суміш для мармуру й інших натуральних каменів, виготовлених на основі карбонату кальцію. Навіть м’які кислоти, такі як оцет і лимон, можуть пошкодити поверхню, залишивщи тьмяні, бліді кола.

Також не варто вживати суміш як напій, адже його користь не доведена. Регулярне вживання може додавати зайвий натрій, що погіршить ситуацію, якщо у вас високий кров’яний тиск або проблеми з нирками. Лимон і оцет достатньо кислі, щоб подразнювати емаль, а у деяких людей погіршувати печію або рефлюкс.