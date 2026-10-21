Ідеальні пропорції. Як правильно заквасити капусту на зиму плюс секретний лайфхак для хрусткості

Квашені овочі та фрукти — простий спосіб урізноманітнити зимовий раціон і поповнити запаси продуктів. Такі заготівлі доповнять щоденне меню та допоможуть зберегти сезонні овочі й фрукти на холодну пору року, попри війну чи інші негаразди.

Квашенина може позитивно впливати на здоров’я кишечника. Дослідження показують, що ферментація може зменшити вміст FODMAPs (ферментованих олігосахаридів, дисахаридів, моносахаридів і поліолів), які можуть спричиняти проблеми з травленням, такі як здуття живота і метеоризм. Крім того, ферментація може зменшити або повністю видалити глютен із деяких продуктів, що корисно для людей із целіакією.

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Саме час подбати про запаси квашеної капусти на зиму. Розповідаємо про те, як зробити заготівлю ідеальною.

Як ідеально заквасити капусту на зиму

Для ідеальних пропорцій вам знадобиться 3 кг капусти, одна морквина, 20 шт. перцю горошком і 5 шт. лаврового листя. Для маринаду на 1 л води візьміть 60 г солі. Для того, щоб додати капусті ще більш насиченого смаку, додайте до маринаду 30 г меду.

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