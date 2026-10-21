Ідеальні пропорції. Як правильно заквасити капусту на зиму плюс секретний лайфхак для хрусткості
Приготувати квашену капусту можна просто ідеально (Фото: depositphotos/АІ)
Квашені овочі та фрукти — простий спосіб урізноманітнити зимовий раціон і поповнити запаси продуктів. Такі заготівлі доповнять щоденне меню та допоможуть зберегти сезонні овочі й фрукти на холодну пору року, попри війну чи інші негаразди.
Квашенина може позитивно впливати на здоров’я кишечника. Дослідження показують, що ферментація може зменшити вміст FODMAPs (ферментованих олігосахаридів, дисахаридів, моносахаридів і поліолів), які можуть спричиняти проблеми з травленням, такі як здуття живота і метеоризм. Крім того, ферментація може зменшити або повністю видалити глютен із деяких продуктів, що корисно для людей із целіакією.
Саме час подбати про запаси квашеної капусти на зиму. Розповідаємо про те, як зробити заготівлю ідеальною.
Як ідеально заквасити капусту на зиму
Для ідеальних пропорцій вам знадобиться 3 кг капусти, одна морквина, 20 шт. перцю горошком і 5 шт. лаврового листя. Для маринаду на 1 л води візьміть 60 г солі. Для того, щоб додати капусті ще більш насиченого смаку, додайте до маринаду 30 г меду.
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