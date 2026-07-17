Не лише з бузини чи хмелю. Як приготувати освіжаючий літній квас з кропиви

Приготувати освіжаючий та й до того ж смачний і корисний квас, як виявилося, можна навіть з бур'яну. Головне, заготовляти кропиву на напій в екологічно чистій місцевості.

Незвичним рецептом на своїй сторінці в Instagram поділився блогер дід Семенович.

Він каже, що збирає кропиву голими руками і без ножа. Втім варто пам’ятати, що кропива жалить і має неприємний для шкіри ефект.

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Кропива містить більше вітаміну С, ніж багато фруктів. Є також джерелом кремнію, містить залізо, магній, кальцій і багато інших мікроелементів. Кропива зміцнює також корені волосся. З неї виготовляють бальзами на масляній основі.

«Для приготування квасу, дід Семенович воду набирає з криниці. Окрім кропиви для приготування напою знадобиться м’ята, трохи меду. Кропиву потрібно подрібнити і покласти у трьох літрову банку. Туди ж додайте 2 столові ложки меду, залийте все водою і перемішайте, щоб розтворився мед. Для того, щоб квас настоявся потрібно три дні. Настоюється при кімнатній температурі і буде готовий для вживання. Під час ферментації в квасі утворюються органічні кислоти, які можуть допомогти підтримувати нормальне травлення та функціонування всього організму», — зазначив блогер.