Курка чи креветки? Дієтологи пояснили, що краще їсти при підвищеному рівні холестерину
Який продукт краще обрати — курячу грудку чи креветки (Фото: sintec/pixabay)
Курятина та креветки — популярні джерела білка, які часто включають до здорового раціону. Однак за підвищеного рівня холестерину вибір між цими продуктами може бути не таким очевидним.
Дієтологи пояснили, який із них корисніший для серця і на що варто звертати увагу під час приготування.
Ключову роль у контролі рівня холестерину відіграє не стільки його вміст у продуктах, скільки кількість насичених жирів у раціоні.
Як курятина впливає на рівень холестерину
Курятина вважається гарною альтернативою жирній яловичині та переробленим м’ясним продуктам. Особливо це стосується курячої грудки без шкіри, яка містить відносно мало насичених жирів.
За словами дієтологині Мішель Рутенштейн, курятина сама по собі не знижує рівень холестерину. Однак заміна нею жирного м’яса може сприяти зниженню рівня ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), відомих як «поганий» холестерин.
При цьому велике значення має спосіб приготування. Смаження у фритюрі, панірування, вершкові соуси та куряча шкіра збільшують вміст насичених жирів у готовій страві.
Тому фахівці радять віддавати перевагу запеченій курці, приготованій на грилі або в аерогрилі.
Дослідження також свідчать, що заміна червоного та переробленого м’яса м’ясом птиці може бути пов’язана з меншим ризиком деякихсерцево-судинних захворювань.
Чи можна їсти креветки при високому рівні холестерину?
Попри високий вміст харчового холестерину, креветки не обов’язково виключати з раціону.
Порція вагою 85 г містить близько 161 мг холестерину, але при цьому в ній практично відсутні насичені жири.
Дієтологиня Рене Корчак пояснює, що для більшості людей саме насичені жири мають більш виражений вплив на рівень ЛПНЩ, ніж холестерин, що надходить із їжею.
Крім того, креветки містять якісний білок і невелику кількість омега-3 жирних кислот.
Утім, реакція організму є індивідуальною. У деяких людей вживання продуктів із високим вмістом холестерину може помітніше підвищувати його рівень у крові. Особливо уважно до харчування слід ставитися людям із спадковими порушеннями ліпідного обміну.
Щоб зберегти користь морепродуктів, дієтологи радять готувати креветки на парі, на грилі або запікати їх. Натомість смаження у фритюрі та жирних вершкових соусів краще уникати.
Курка чи креветки — що корисніше
На думку експертів, універсальної відповіді немає. Обидва продукти можуть бути частиною раціону, спрямованого на підтримання здоров’я серця.
Якщо основна мета — зменшити споживання харчового холестерину, перевагу має куряча грудка без шкіри.
Якщо ж необхідно обмежити споживання насичених жирів, креветки також стануть вдалим вибором.
Водночас фахівці наголошують: набагато важливішим є не окремий продукт, а загальний раціон. Курятина та креветки принесуть більше користі в поєднанні з овочами, бобовими та цільнозерновими продуктами, багатими на клітковину.
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