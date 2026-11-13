Утричі більше калію, ніж у бананах: який сухофрукт варто додати до раціону і кому з ним слід бути обережним

Банани давно вважають одним із найвідоміших джерел калію. Проте за концентрацією цього мінералу вони поступаються куразі — сушеним абрикосам.

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Сушені абрикоси — джерело калію та клітковини

Курага містить харчові волокна. За даними наукового звіту Консультативного комітету з дієтичних рекомендацій США, у 100 г сушених абрикосів є близько 241 ккал і 7,3 г клітковини. Це робить їх поживним перекусом, особливо якщо поєднувати сухофрукти з продуктами, що містять білок і корисні жири.

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Харчові волокна допомагають підтримувати нормальну роботу травної системи: сприяють регулярному випорожненню та впливають на консистенцію калу. Щоб клітковина ефективно виконувала свою функцію, важливо пити достатньо рідини.

Калій — ще одна вагома причина звернути увагу на курагу. У 100 г сушених абрикосів його приблизно 1162 мг, тоді як у 100 г банана — близько 358 мг. Однак з'їсти 100 г кураги за один раз — це вже доволі велика порція. Для порівняння, чверть склянки сушених абрикосів, або приблизно 30−35 г, містить близько 350−400 мг калію.

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Скільки кураги можна їсти щодня

Кілька сушених абрикосів можуть стати перекусом між основними прийомами їжі або доповненням до сніданку. Їх можна нарізати до вівсянки, додати в натуральний йогурт чи кисломолочний сир або поєднати з невеликою жменею горіхів. Орієнтуватися можна на порцію приблизно 30 г — це кілька невеликих плодів. Утім, універсальної добової норми саме для кураги немає: кількість залежить від загального раціону, енергетичних потреб і переносимості сухофруктів.

Попри поживність, курага має і зворотний бік. Через видалення води в ній концентруються природні цукри: у 100 г сушених абрикосів їх понад 50 г. Тому велика порція швидко додає раціону калорій і вуглеводів. Людям із цукровим діабетом варто враховувати кількість вуглеводів у порції та її вплив на рівень глюкози в крові. А тим, хто намагається контролювати вагу, краще не їсти сухофрукти безпосередньо з упаковки — так легко непомітно з'їсти значно більше, ніж планувалося.

Ще один нюанс — стан зубів. Липка текстура сухофруктів сприяє тому, що їхні залишки можуть затримуватися на поверхні зубів і в міжзубних проміжках. Тому після перекусу варто прополоскати рот водою, а гігієну ротової порожнини не відкладати.

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Під час купівлі також варто читати склад. Деякі виробники обробляють сушені абрикоси діоксидом сірки — консервантом, який допомагає зберегти яскравий помаранчевий колір і подовжити термін зберігання. Курага без такої обробки зазвичай темніша, коричнева або бурштинова. Сульфіти можуть спричиняти небажані реакції в чутливих людей, зокрема в деяких людей з астмою. Якщо така чутливість є, важливо перевіряти маркування та обирати продукт без доданих сульфітів.

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Чому організму потрібен калій

Калій — один із ключових електролітів, необхідних для нормальної роботи організму. Він допомагає підтримувати баланс рідини всередині клітин, бере участь у передаванні нервових імпульсів і скороченні м’язів, зокрема серцевого. Також достатнє споживання калію важливе для підтримання нормального артеріального тиску: цей мінерал допомагає послаблювати вплив надлишку натрію.

За даними Національного інституту здоров’я США, раціон із достатньою кількістю калію пов’язаний із нижчим артеріальним тиском і може зменшувати ризик інсульту. Водночас це не означає, що курага чи будь-який інший окремий продукт здатні самостійно запобігти серцево-судинним захворюванням. Значення має загальний характер харчування.

Калій міститься в багатьох звичних продуктах: картоплі, помідорах, шпинаті, квасолі, сочевиці, авокадо, бананах, чорносливі та інших овочах і фруктах. Тому отримувати його можна з різноманітного раціону, не покладаючись лише на сухофрукти.

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Кому курага може нашкодити

Високий вміст калію, який робить курагу цінним продуктом для багатьох людей, може бути небажаним за певних станів здоров’я. Насамперед це стосується людей із хронічними захворюваннями нирок: коли нирки гірше виводять калій, його рівень у крові може небезпечно підвищуватися. Такий стан називають гіперкаліємією. У важких випадках він здатний порушувати серцевий ритм.

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Ризик також може зростати під час приймання деяких препаратів, зокрема інгібіторів АПФ, блокаторів рецепторів ангіотензину та калійзберігальних діуретиків. NIH окремо попереджає, що людям із порушеннями функції нирок або тим, хто приймає такі ліки, потрібно узгоджувати споживання калію з лікарем.