«З ароматом борщу». На Донеччині зібрали 18 автентичних рецептів із Волноваського району

Фольклористка Ірина Крюченко зібрала 18 автентичних рецептів із Волноваського району Донеччини. Розповідаємо чому кулінарні традиції потребують збереження та який борщ готують з однією великою галушкою.

Фольклористка та етнографиня Ірина Крюченко стала упорядницею збірки Кулінарна спадщина з ароматом борщу. До книжки увійшли 18 автентичних рецептів із двох громад Волноваського району, Донецької області. Авторка збірки переконана, борщ — це не лише страва, а й пам’ять про родину, громаду та регіон.

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Про це повідомляє Суспільне.

За словами Ірини Крюченко, ідея видання народилася під час роботи над популяризацією зеленого борщу з томатами із села Богоявленка — елемента нематеріальної культурної спадщини Донеччини.

«Завдяки тому, що в нас є елемент нематеріальної культурної спадщини — борщ богоявленський — його варили саме на Вознесіння, під це свято ми проводили захід, де господині, які нині вимушено переїхали в нові громади, варили його, пригощали присутніх. Захотіли знайти й інші унікальні борщі, які були в нашій місцевості. Так і виникла ця ідея», — розповіла фольклористка.

Для пошуку рецептів етнографиня створила онлайн-анкету та закликала жителів Волноваського району ділитися родинними традиціями через соціальні мережі. У результаті, каже Ірина, до збірки увійшли 18 рецептів, які надіслали люди з Вугледарської та Хлібодарівської громад.

Видання поділене на три тематичні розділи:

обрядові борщі народного календаря,

літні зелені,

традиційні червоні борщі.

«Я думала: невже борщі можуть так відрізнятися? Але кожен виявився унікальним. У кожної родини — свій секрет», — каже авторка збірки.

Серед рецептів, які найбільше здивували дослідницю, — великодній борщ з однією великою галушкою. «Є борщі з пишками, чи з пампушками, бутербродами, а тут одна велика галушка на Великдень. Її варили просто в борщі, потім діставали, різали на шматочки, поливали часником і їли разом із борщем. Ми такого ніде більше не зустрічали. Це було дуже цікаво отаке знайти», — розповідає вона.

Не менш цінними, за словами етнографині, є сезонні рецепти. Один із них — весняний зелений борщ із молодою домашньою куркою.

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«Чому ми не можемо добитися араз того смаку, який був раніше — у бабусь, у матусь? А тому, що все ж вирощувалось на своїх городах, все було своє. Навіть курка чи качка — зі свого сарайчику. І я от пам’ятаю, як мама варила зелений борщ, а курочки взимку не неслися, а навесну починали. Всередині молоденької курочки були нерозвинені жовтки. І настільки він був смачний, цей борщ, з оцими маленькими жовтками. Ми малими вибирали їх першими з тарілки. Сьогодні такого смаку вже майже неможливо відтворити, бо змінилися і продукти, і сам спосіб життя», — згадує упорядниця.

На Донеччині здавна готували багато різновидів борщу / Фото: NV Food via Chat GPT All

«Як пісні зникають, так і наші страви, звичаї та обряди йдуть у забуття. Молодь дедалі частіше обирає сучасну їжу, а рецепти наших бабусь поступово втрачаються. Тому важливо залишити їх наступним поколінням, щоб вони дійсно користувалися, щоб вони знали свою історію», — наголошує Крюченко.

На думку дослідниці, рецепти можуть розповісти й про історію самого регіону. Волноваський район формували переселенці різних хвиль, які приносили із собою власні кулінарні традиції.

«Це ще майже недосліджений матеріал. Різні села — різні борщі. Ймовірно, саме переселенці XIX століття привезли сюди свої рецепти, які й досі зберігаються у пам’яті старожилів», — пояснює етнографиня.

Вона додає, що борщі Донеччини мають власні особливості. Тут їх готували не лише з червоним буряком, а іноді й із білим солодким буряком, і зовсім без нього — тільки на підливці, використовували буряковий квас, а овочі нарізали великими шматками.

Наразі збірка доступна в електронному форматі. Водночас у громаді вже працюють над її друкованою версією, яку планують презентувати восени під час заходів проєкту Етно-Толока: єдність у традиціях.

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