Більшість людей використовує тертку неправильно. Для чого насправді потрібна сторона з шипами

Багато хто вважає, що чотиригранна тертка потрібна лише для того, щоб швидко натерти овочі чи сир. Проте одна з її сторін роками залишається поза увагою.

Йдеться про поверхню з дрібними гострими зубцями, яку багато хто вважає марною. Насправді ж саме вона може виявитися найбільш функціональною.

Більшість ігнорує цей бік тертки: для чого насправді потрібні дрібні зубці

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Найчастіше господині користуються сторонами тертки з великими та середніми отворами, тоді як бік із дрібними зубцями залишається незадіяним. Тим часом він призначений не для звичайного подрібнення, а для отримання максимально дрібної, майже кремоподібної консистенції продуктів.

Саме тому вона незамінна під час приготування страв, у яких важливі аромат і однорідна консистенція.

Сир виходить більш повітряним

Якщо натерти твердий сир на великій тертці, вийде звична стружка для запіканок чи салатів. Натомість дрібні зубці перетворюють пармезан та інші витримані сири на легкі пластівці, що швидко плавляться на гарячих стравах і рівномірно розподіляються по поверхні.

Професійні кухарі нерідко використовують таку техніку під час приготування пасти, ризото та крем-супів.

Для часнику та імбиру — краще прес

Дрібна сторона тертки чудово підходить для часнику та свіжого імбиру. Замість великих шматочків утворюється ароматна паста, яку зручно додавати до соусів, маринадів, м’ясних страв і страв азійської кухні.

За такого способу подрібнення зберігається більше соку та ефірних олій, тому смак виходить більш насиченим.

Яка сторона вважається найкориснішою і чому / Фото: StockSnap/pixabay

Цедра без гіркоти

Ця грань також дозволяє легко зняти цедру з лимона, лайма чи апельсина. Гострі зубці знімають лише тонкий верхній шар шкірки, багатий на ефірні олії, не зачіпаючи білу частину, що надає гіркоти.

Такий спосіб допомагає зробити випічку, десерти, напої та коктейлі більш ароматними.

Підходить навіть для спецій

Ще одне неочікуване застосування — подрібнення твердих спецій. На цій стороні зручно натирати мускатний горіх, палички кориці та інші прянощі безпосередньо перед використанням.

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Свіжотерті спеції мають більш насичений аромат порівняно з готовими меленими аналогами.

Незамінна для десертів

Дрібні зубці дозволяють отримати ніжну шоколадну стружку, яка ідеально підходить для прикрашання тортів, тістечок, морозива та кавових напоїв.

Як безпечно користуватися

Оскільки зубці з цього боку дуже гострі, натирати продукти слід обережно, особливо коли вони стають малими. Щоб уникнути порізів, краще використовувати тримач для овочів або не натирати продукт до самого кінця.

Після використання тертку рекомендується одразу промити теплою водою за допомогою щітки. Це допоможе швидко видалити залишки часнику, сиру або спецій, що можуть застрягати між зубцями.

Хоча багато хто вважає цей бік тертки марним, саме він дозволяє досягти текстури й насиченого смаку, яких важко отримати за допомогою ножа чи звичайної тертки. Іноді інструмент, яким користуються найрідше, виявляється одним із найкорисніших на кухні.