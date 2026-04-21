Найбільше варіацій борщу та вареників. Експерт розповів, з якого регіону походить український кулінарний канон

Борщ, вареники, капусняк — страви, які сьогодні вважають класикою української кухні, часто пов’язують із Черкащиною. Втім, гастрономія цього регіону значно ширша.

Всеволод Поліщук, ресторанний консультант, письменник і громадський діяч, дослідник української кухні на фейсбук- сторінці розповів про регіон, звідки походить український кулінарний канон. «Чи ви знали, що кухня Черкащини (а ще Київщини та частково Полтавщини) є основою українського гастрономічного канону? Найбільш поширені варіації червоного борщу та вареників, капусняк та інші класичні наїдки часто виводять із цього регіону. І це я пишу зовсім не тому, що моя мама — з Черкащини», — зазначив письменник.

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Він додає, що «канон, який тепер готують усі українці — це не все, що можна сказати про кухню регіону». Дослідник каже, що його формують середня течія Дніпра, заплави, лісостеп і чорноземи. Це означає щонайменше багатство зерна і риби. Пшениця, гречка, просо дають основу для каш, гречаників, хліба; річка — стабільне джерело риби, від маленьких всмажених з кістками карасів до великих сомів і товстолобів.

Черкащина славиться стравами з риби / Фото: depositphotos/АІ

«Зрештою, риба тут на будь-який смак. Карась, лин, щука, окунь — усе йде в юшки, печеню з риби, начинки до пирогів. Окремий пласт — сушіння і в’ялення. У дитинстві я навіть в’юнів ловив у Гнилому Тікичі під Жашковом і сушив, але не знаю, чи ще є. А ще — сушені карасі, якими їх любив Тарас Шевченко — не тараня, а випечені до сухості в печі», — наголошує Поліщук.

Він також зазначає, що Черкащина — це багатство начинок вареників, від класичних сиру та вишень до товченої квасолі (навіть квасолі з маком), риби і навіть вареників з пшоном та гарбузом, багато рецептів борщів і капусняків, січеники та тушковані м’ясо з овочами і багато інших «комфортних» для українців страв. «І навіть в голубцях бувають сюрпризи, наприклад, рис з фаршем і сливами. Або гречка з фаршем, грибами і кубиками буряка. І галушки, пшеничні та гречані. І як не згадати про пиріжки з картоплею — шпачки», — пише ресторанний консультант.

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