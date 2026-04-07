Квітень радує фудіс, вайнлаверів та кавоманів кількома цікавими подіями. Після довгої затяжної зими саме час відвідати одну із них та потішити смакові рецептори й здобути новий гастрономічний досвід.

Цього року квітень особливо насичений від прем'єр нових українських вин до практичних гастро-конференцій, від благодійних дегустацій до великих маркетів перед Великоднем. Ці івенти допоможуть вам зрозуміти не лише тонкощі смаків, а й знайти для себе нові продукти чи товари, урізноманітнити рецепти та, можливо, змінити особистий підхід до кулінарії. Ми зібрали події, які варто не просто відвідати, а прожити як досвід — із дегустаціями, розмовами і новими відкриттями.

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Paska Club

Paska Club проводитиметься в Києві вже втретє. Тут ви зможете спробувати паски та цікаві страви від пекарень та ресторанів столиці. До пари запропонують каву та вина, а щоб краще запам’ятати момент, можете зробити миттєве фото. Гості також зможуть протестувати нове авто, обрати букети і великодній декор, а також зібрати великодній кошик із текстилю, свічок і наліпок на яйця. Для дітей передбачена розважальна зона. Вартість вхідного квитка — 100 грн онлайн та 150 грн на вході. Частина коштів буде передана медичній роті 82 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Де: вул. Межигірська, 82.

Коли: 11 квітня

Благодійна дегустація від Leleka Wines

Український бренд вин Leleka Wines запрошує отримати гастрономічне задоволення та заразом долучитися до допомоги ЗСУ. LELÉKA, Leleka Foundation Ukraine та Leleka Wines об'єднують зусилля, щоб допомогти медикам на передовій рятувати життя. Мета — зібрати 2 000 000 грн на медичні рюкзаки для Сил оборони. У програмі благодійної дегустації будуть представлені 9 вин: брют, Сухолиманський, Сухолиманський Резерв Акація (передреліз), Rosé Dry, Шардоне Reserva, Голубок, Одеський Чорний, Одеський Чорний Rosé та напівсухе ігристе. Дегустацію проведе сомельє з 25-річним стажем Богдан Панчук, а всі кошти з придбаних квитків передадуть на збір. Придбати квиток на подію можна тут.

Де: вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 5.

Коли: 9 квітня, 18:30.

Wine&Spirits Premiere

Wine&Spirits Premiere / Фото: Facebook Wine&Spirits

Оскільки весна — це час прем'єр, в столиці відбудеться Wine&Spirits Premiere — перший показ вин нового сезону. У форматі кругової дегустації українські виробники презентують нові релізи 2025 року. Це перша можливість показати новинки та сформувати попит на сезон. Конкуренція за найкращі вина України висока, і саме тут формуються тренди наступного сезону. Вхід на подію здійснюється лише за попередньою реєстрацією.

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Де: КВЦ Парковий

Коли: 27 квітня

TASTE&PAIR

Це практична гастро-конференція про те, як створювати і продавати досвід поєднання смаків, з дегустаціями та майстер-класами. Ви навчитеся поєднувати продукти і напої, щоб створювати фудпейринги на власній кухні. Для цього запрошені спікери розповідатимуть про свій досвід, виграшні поєднання та гастрономічні ідеї. Ознайомитися з програмою заходу й придбати квиток можна тут.

Де: МВЦ, Броварський проспект, 15.

Коли: 28 квітня.

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Виставка Tea&Coffee Shop

Цікава подія для любителів чаю та кавоманів. Тут на вас чекають кава, чай, сиропи, молоко, авторські десерти, вишукані смаколики та обладнання для приготування напоїв. Ви зможете безпосередньо поспілкуватися з постачальниками, виробниками та представниками брендів індустрії, познайомитися з новими трендами та продегустувати цікаві вам продукти. Купити квиток можна тут.

Де: Броварський проспект, 15, МВЦ.

Коли: 28−29 квітня.