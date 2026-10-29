В Італії провели Кубок світу з тірамісу (Фото: Tiramisù World Cup/Instagram)

В Італії зібралися кулінари-аматори, які змагалися за приготування на найкращий оригінальний тірамісу, а також за креативний рецепт.

Про це повідомляє La Repubblica.

10-й Кубок світу з приготування тірамісу проходив в італійському місті Тревізо. Загалом на конкурс з'їхалося 320 кулінарів із 33 країн. За 40 хвилин вони мали приготувати десерт, який вразить суддів.

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Учасники змагалися у двох категоріях — Оригінальний рецепт та Креативний рецепт.

У категорії Оригінальний рецепт переміг 51-річний бджоляр з Сан-Паулу (Бразилія) Маркос Муцці. Він майстерно поєднав шість класичних інгредієнтів страви, а традиційний десерт вдосконалював два роки.

За правилами першої номінації потрібно було дотримуватися суворих правил й приготувати страву з традиційного списку інгредієнтів. У другій можна було включати всю свою фантазію: учасникам дозволили замінити савоярді та додати ще три інгредієнти.

Найкреативніший тирамісу, на думку суддів, приготував 53-річний працівник лікарні Чіро Томассіні з Віченци. Він зробив десерт у формі вулика, а традиційні інгредієнти поєднав із малиновим соусом, білим шоколадом та лимонним медом.