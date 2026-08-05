Як позбутися кротів без пасток і отрути: допоможе один недорогий засіб

Кроти можуть за кілька днів зіпсувати газон, клумби та грядки. Підземні ходи пошкоджують коріння рослин і порушують структуру ґрунту, а земляні горбки надають ділянці неохайного вигляду.

Тому реагувати варто одразу після появи перших слідів їхньої активності.

Існує кілька гуманних способів відлякати тварин без отрути та небезпечних пасток.

Чому кроти з’являються на ділянці

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Кроти не їдять овочів і коренеплодів. Їх приваблюють дощові черв’яки, личинки комах, равлики та інші мешканці ґрунту.

У пошуках їжі тварини прокладають розгалужену мережу тунелів. Через це коріння рослин може бути пошкоджене або опинитися підвішеним у порожнинах, що призводить до в’янення культур.

У кротів слабкий зір, проте добре розвинені слух і нюх. Тому різкі запахи та постійні коливання ґрунту сприймаються ними як загроза.

Кисле молоко проти кротів

Один із найдоступніших способів — налити трохи кислого молока у свіжі нори. Його різкий запах неприємний для тварин і може змусити їх залишити територію.

Перевага методу полягає в тому, що він не потребує значних витрат і за помірного використання не шкодить рослинам.

Як використовувати рицинову олію

Ефективнішим засобом вважається рицинова олія. Вона створює в ґрунті неприємні для кротів запах і смак.

Для приготування розчину знадобляться:

10 літрів теплої води;

3 столові ложки рицинової олії;

кілька крапель засобу для миття посуду.

Олію необхідно змішати із мийним засобом, а потім додати воду. Отриманим розчином слід полити свіжі кротовини та входи до підземних ходів.

Після дощу обробку доведеться повторити, оскільки засіб поступово вимивається з ґрунту.

Як запобігти поверненню кротів

Щоб тварини не проникали із сусідніх ділянок, уздовж паркану можна встановити міцну сітку. Її закопують приблизно на 60 сантиметрів.

Також варто враховувати, що кротів приваблює велика кількість личинок у ґрунті. Зменшення їхньої чисельності робить ділянку менш привабливою для цих тварин. Для цього використовують біопрепарати або натуральні засоби, наприклад настій пижма.

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Чи працюють звукові відлякувачі?

Звукові та вібраційні пристрої створюють коливання, що подразнюють чутливий слух кротів. Тварини сприймають таку територію як небезпечну й поступово йдуть геть.

Найпомітніший результат дає поєднання кількох способів: обробки нір розчином на основі касторової олії, встановлення відлякувачів та облаштування підземного бар'єра вздовж меж ділянки.

При цьому не варто заливати ходи бензином, гасом чи агресивними хімікатами. Такі засоби забруднюють ґрунт, шкодять рослинам і можуть бути небезпечними для свійських тварин.