Для закруток на зиму. Які кришки обрати та на що звернути увагу у сезон консервації

Консервація може зберігатися довше якщо її правильно закривати (Фото: depositphotos/АІ)

Якщо плануєте заготовляти овочі та фрукти на зиму, то подбайте не лише про продукти харчування, а й про кришки. Від вашого вибору залежить їх якість і термін зберігання.

Липень і серпень — це оптимальні місяці для заготівлі консервації на зиму. Для того, щоб вона довго зберігалася і належним чином варто підбати про сам процес вибору та вибору кришок.

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зазвичай, банки з консервацією закривають жовтими або білими кришками за допомогою ключа. Також можна використовувати кришки, що закручуються вручну — гвинтові. Розповідаємо, які з ними звернулися для того, щоб ваша консервація зберігалася належним чином якнайдовше.

Які кришки краще звернути для консервації

1. Жовті кришки

Це найпопулярніший і найдоступніший варіант. Вони виробляються з твердості та мають захисне покриття, що додатково зменшує ризик корозії (руйнування). такі кришки потрібні для закривання банок із овочевими салатами, компотами і вареннями.

2. Білі кришки

Вони відрізняються сучасним внутрішнім харчовим покриттям, яке краще захищає метал від впливу кислоти. Саме тому їх рекомендують для закривання помідорів, соків, інших маринованих овочів та продуктів із високою кислотністю. Це збереження якості заготовок довше та зменшує ризик псування.

Консервація тішитиме літніми смаколиками всю зиму, якщо обрати для неї правильні кришки / Фото: depositphotos/АІ

3. Гвинтові кришки

Гвинтові кришки твіст офф також активно використовують для закривання банок із плодово-овочевою продукцією. Їх популярність досить зрозуміла — процес консервації відбувається швидше і простіше, тому що не потрібно використовувати ключ або інші пристрої для закупівлі банок. Крім цього, цей виріб можна використовувати кілька разів, причому не тільки для консервації, але і звичайного зберігання продуктів у скляній тарі.

Для використання гвинтових кришок підійде спеціальна скляна тара з різьбленням на горловині.

Для нейтральних за складом консервацій різниця між типами кришок є мінімальною, однак для кислих продуктів білі кришки залишаються все з кращим вибором. Щодо фінансових витрат, то найдешевшими є звичайні жовті кришки.

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