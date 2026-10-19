Без грядок і теплиць. Як виростити пишний кріп на підвіконні

Кріп можна вирощувати вдома протягом усього року, незалежно від сезону чи погоди за вікном. Для цього достатньо забезпечити рослині належне освітлення, відповідну температуру та регулярний полив.

Кріп погано переносить спеку й починає передчасно цвісти за температури вище +27°C. Тому вирощування в приміщенні може виявитися навіть ефективнішим, ніж на відкритих грядках, пише Southern Living.

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Засновниця блогу The Waddle & Cluck Ліндсі Частейн пояснила, як правильно посадити кріп удома і що робити, щоб свіжа зелень завжди була під рукою.

Як виростити кріп на підвіконні

Кріп віддає перевагу прохолодним умовам. Оптимальна температура для його вирощування становить +16−21 °C. Водночас рослині потрібно достатньо світла та простору для розвитку кореневої системи.

Щоб отримати гарний урожай, слід дотримуватися кількох правил:

Освітлення. Кропу потрібно щонайменше шість годин прямого сонячного світла щодня. Взимку нестачу освітлення можна компенсувати за допомогою фітолампи.

Вибір горщика. Рослина формує довгий стрижневий корінь, тому ємність повинна мати глибину не менше 25 см і дренажні отвори.

Підготовка ґрунту. Для посадки підійде пухкий родючий ґрунт із додаванням компосту. За потреби можна використати невелику кількість добрив.

Посів насіння. Кріп погано переносить пересадку, тому насіння краще одразу висівати в постійну ємність на глибину близько 5−6 мм. Між дорослими рослинами бажано залишати 25−30 см.

Полив. Ґрунт необхідно підтримувати помірно вологим, не допускаючи пересихання та застою води.

Як збирати кріп, щоб зелень постійно відростала

Перший урожай можна збирати після появи приблизно п’яти листків. Фахівці радять починати з найстаріших листків, залишаючи молоді для подальшого росту.

За умови належного догляду кріп дає зелень протягом двох-трьох місяців, після чого починає цвісти й поступово завершує свій життєвий цикл.

Щоб отримувати врожай безперервно, експерти радять висівати нове насіння кожні два-три тижні. Для цього можна використовувати кілька окремих горщиків або розділити великий контейнер на секції.

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Такий спосіб дозволяє регулярно замінювати старі рослини молодими й забезпечувати себе свіжою зеленню навіть у холодну пору року.

Крім того, кріп здатний розмножуватися самосівом. Якщо залишити кілька рослин до дозрівання насіння, вони можуть дати нові сходи без додаткового висівання.

Отже, для цілорічного вирощування кропу не потрібне складне обладнання. Головне — забезпечити достатню кількість світла, помірну температуру та вчасно підсівати насіння.

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