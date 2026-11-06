Наче обійми в тарілці. 20 найкращих рецептів крем-супів для холодних днів і вечорів

Крем-супи — це ніжні, ситні та зігрівальні страви, які легко приготувати з овочів, м’яса, сиру чи вершків. У цій добірці зібрані як класичні рецепти, так і незвичайні варіації, які допоможуть урізноманітнити щоденне меню та подарують справжній затишок у кожній ложці.
Що може бути кращим за велику миску супу в прохолодний день? Хіба що такий, що має особливо ніжну, кремову текстуру! Від розкішного супу з мускатного гарбуза до ситного картопляного супу з хрустким беконом — ці страви, що дарують затишок, просто створені для вашого обіднього меню в цю холодну пору.
Крем-суп — це страва, одним із основних інгредієнтів якої є вершки, суміш молока й вершків або просто молоко. Іноді молочний продукт додають наприкінці приготування — наприклад, після того, як суп перетворили на пюре. В основі крем-супу часто лежить суміш таких інгредієнтів, як цибуля, селера, часниковий порошок, сіль із селерою, вершкове масло, витоплений жир із бекону, борошно, сіль, перець, паприка, молоко, нежирні вершки, а також курячий або овочевий бульйон. До цієї основи потім додають різноманітні овочі чи м’ясо. Часом для приготування крем-супів використовують залишки овочів і м’яса.
Для приготування деяких із цих супів знадобиться блендер, щоб досягти ідеально гладкої, ніжної консистенції, а з занурювальним блендером це зробити ще простіше. А для інших рецептів блендер взагалі не потрібен! Бажана кремова текстура досягається завдяки додаванню жирних вершків, сиру або вдалому поєднанню інших інгредієнтів. У будь-якому разі, на вас чекає справжня насолода в кожній ложці.
У цій добірці — безліч смачних варіантів. Спробуйте перевірені часом страви, як-от суп із броколі та сиром або суп із цвітної капусти, або ж відкрийте для себе оригінальні варіації — наприклад, суп зі смаком чизбургера чи суп, що нагадує курячий пиріг. Коротше кажучи, тут знайдеться кремова страва на будь-який смак — вам захочеться спробувати їх усі!
Незалежно від того, чи додасте ви вершки, чи кокосове молоко для створення вишуканої текстури, ці ситні страви подарують вам відчуття затишку й тепла — наче обійми в тарілці.
Просто неперевершений: картопляний крем-суп для поживного обіду