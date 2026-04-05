Без хімії. За допомогою одного неочікуваного інгредієнту та простого прийому пофарбуйте крашанки у ніжно-блакитний колір

5 квітня, 15:04
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Вишукані і ніжні крашанки можна отримати за допомогою каркаде (Фото: NV via Gemini)

Вишукані і ніжні крашанки можна отримати за допомогою каркаде (Фото: NV via Gemini)

Мармурові великодні крашанки можна приготувати в каркаде. Це натурально, стильно та дивовижно красиво. Такі яйця стануть прикрасою вашого святкового столу.

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Один із найпростіших і найефектніших способів фарбування крашанок можна зробити за допомогою каркаде. Виходять вони натуральними, мармуровими та дуже стильними.

Як приготувати мармурові крашанки

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Відварюємо яйця до готовності. Каркаде заливаємо кипʼятком. На шматок плівки викладаємо листочки каркаде, кладемо яйце та загортаємо як цукерку. Залишаємо на 3−5 годин-залежно від того, який насичений колір хочете отримати. Готові яйця протираємо олією для блиску. Красиві великодні яйця готові.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Яйця Лайфхак Паска

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