Без барвників і лушпиння: у мережі показали трендовий спосіб зробити мармурові крашанки

Напередодні Великодня в соцмережах набирає популярності простий спосіб декору яєць, який дає змогу створити яскравий «мармуровий» візерунок без складних барвників.

У короткому відео авторка показала, як прикрасити крашанки за допомогою звичайного крепового паперу та води — результат має ефектний вигляд і підходить навіть для святкового декору столу.

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Суть методу максимально проста: уже зварене яйце обертають шматочками кольорового крепового паперу, поєднуючи одразу кілька відтінків. Після цього папір злегка змочують водою з розпилювача або руками, щоб фарба почала переходити на шкаралупу.

Далі яйце залишають на кілька хвилин, щоб папір добре віддав пігмент. Після висихання шари акуратно знімають — на поверхні залишається яскравий абстрактний малюнок із плавними переходами кольорів.

Особливо ефектний вигляд має поєднання жовтого, рожевого, зеленого і помаранчевого відтінків, які створюють весняний святковий ефект. Завдяки випадковому змішуванню фарб кожне яйце виходить унікальним, тому такий спосіб уже називають одним із найкрасивіших і найпростіших варіантів декору до Великодня 2026 року.

Головна перевага методу — доступність. Для нього не потрібні спеціальні харчові барвники або складні інструменти: достатньо крепового паперу, трохи води і варених яєць із білою шкаралупою.

Такий лайфхак уже активно використовують господині перед святом, адже він дає змогу буквально за кілька хвилин зробити стильні крашанки, які мають вигляд ручної дизайнерської роботи.