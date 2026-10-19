Без цукру, але з фруктами. Як ексосвітянка з Київщини створює крафтові льодяники на Закарпатті

Надія Черних виготовляє льодяники без цукру, які можна їсти людям з діабетом (Фото: Надано Надією Черних)

Через повномасштабну війну хімікиня Надія Черних залишила рідний Київ і переїхала до Мукачева, де започаткувала власну справу. Нині вона виготовляє вручну льодяники без цукру та розвиває власний крафтовий бізнес.

Надія Черних родом я з Київщини. Все своє доросле свідоме життя після вступу до університету прожила в Києві, а зараз тимчасово мешкає в Мукачево. За освітою жінка — хімік, закінчила аспірантуру, захистила дисертацію, трохи встигла попрацювати за спеціальністю. Втім, багато років працювала у сфері дитячої неформальної освіти.

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У 2020 році пішла в декретну відпустку, народила сина. Через повномасштабне вторгнення РФ, у 2022 році переїхала на Закарпаття. До попередньої зайнятості повернутися не мала змоги, довелося шукати щось інше. Так жінка відкрила невеликий бізнес із виготовлення та продажу льодяників без цукру під брендом LollyLab.

Хімікиня з Києва виготовляє льодянки без цукру на Закарпатті / Фото: Надано Надією Черних

NV Food поспілкувався з Надією і дізнався як це замінити хімічні колби на форми для льодяників, відкривати бізнес з нуля у чужому місті, маючи статус ВПО та дарувати людям приємні емоції, не зважаючи на їхній вік та місце проживання.

Підкажіть, будь ласка, як виникла ідея виготовляти льодяники без цукру?

Після закінчення декретної відпустки, почала пробувати шукати різні варіанти роботи, втім, не знаходила нічого до душі. Все ж потрапила в одну програму, де отримала невеличкий грант. Так, почалося моє знайомство з Instagram.

Займаючись продажами товарів без цукру в інтернеті, випадково натрапила на корисні льодяники. Оскільки, понад 10 років хворію на цукровий діабет, тема замінників цукру мене давно цікавила. Спробувала дуже багато альтернатив. Так, я почала робити льодяники самостійно. Отримала перші замовлення, з часом їх стало більше. Тоді я зрозуміла, що саме на виготовленні товарів своїми руками можу заробити більше, ніж на перепродажі товарів. Це, дійсно, стало приносити мені задоволення та прибуток.

Роблю льодяники виключно без цукру. Я дуже довго обдумувала спосіб приготування своїх цукерок. Знаю, що багато хто працює і зі звичайною солодкою карамеллю, і з ізомальтом. Втім, льодяники з ізомальту, окрім того, що вони менш калорійні, за звичайні, мають й інші переваги.

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Солодощі не призводять до різкого підвищення цукру в крові, тому що досить повільно засвоюються організмом і мають дуже низький глікемічний індекс. В принципі, вони дозволені для вживання людям із діабетом, а також всім, хто обмежує вживання цукру і рахує калорії. Також льодяники без цукру не викликають карієсу.

А чи допомагає вам в роботі освіта хіміка?

Дуже б хотіла як хімік розповідати більше саме про ізомальт — харчову добавку, яку виробляють із цукрового буряка. Саме її використовую як низькокалорійний цукрозамінник при виготовленні своїх цукерок. Проте, поки що не мала такої нагоди.

З хімії в моїй нинішній діяльності залишилася лише назва інтернет-магазину LollyLab (лабораторія льодяників — ред.). Це відсилка до мого наукового бекграунду в хімії.

Як відбувається сам процес виготовлення льодяників?

Матеріали для виготовлення льодяників замовляю в інтернеті. Постачальників, які мені підійшли, шукала досить довго.

Для виготовлення льодяників я розтоплюється ізомальт до високої температури (175−180 °C). Далі охолоджую його та додаю барвники. Якщо потрібно — ароматизатори. В мене їх замовляють дуже рідко. Далі заливаю солодощі у форми і даю застигнути. Деякі льодяники прикрашаю, додаю до них декор, потім пакую та надсилаю замовникам.

Надія Черних виготовляє корисні солодощі для дітей та дорослих / Фото: Надано Надією Черних

Де брали необхідне обладнання для виготовлення льодяників?

Усе купувала онлайн. Форми для виготовлення льодяників вибирала найдовше. Зараз продовжую їх докуповувати, адже від їх кількості залежить моя продуктивність.

Напприклад, якщо в мене є 20 форм, то я можу зробити 50−60 льодяників за годину. А якщо в мене їх усього три, то лише 10. І знову ж таки, на виготовлення тієї самої кількості продукції я витрачаю більше часу, тому можу менше заробити. Це дуже важливо.

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Розкажіть, будь ласка, про грантові кошти, які ви отримали.

Перші грантові кошти я отримала наприкінці 2022 року. За них я відкрила свій інтернет-магазин в instagram. Все ж, коли вирішила змінювати напрямок діяльності, все розпродала і почала виготовлення льодяників.

Торік я взяла участь у програмі Мрій та Досягай, яка реалізується громадською організацією Impact Force у партнерстві з ООН Жінки в межах Стратегічної ноти ООН Жінки в Україні (2025−2029 рр.). Разом зі 100 учасницями програми пройшла навчання із створення та розвитку власної справи, отримала менторську підтримку та можливість отримати фінансову допомогу для розвитку власного бізнесу. Все вдалося, отримала грантові кошти для розвитку власної справи. Саме тоді у мене почалися проблема з принтером для харчового друку. Придбала принтер для виготовлення наклейок з зазначенням складу льодяників. Також ріжучий плоттер для створення їстівних фігурок для декору цукерок. Планую замовити брендовані стійки.

Торік Надія Черних взяла участь у програмі Мрій та Досягай / Фото: Надано Надією Черних

Чи робили льодяники або інші солодощі до відкриття LollyLab?

Жодного подібного досвіду в мене не було. Готувала виключно для сім'ї. Ніколи не займалась творчістю чи чимось подібним. Коли приїхала на Закарпаття, було дуже важко і дуже хотілось чимось себе зайняти. Заздрила людям, які щось робили руками. Почала пробувати в’язати, але не вистачало терпіння. А от, власне виготовлення льодяників стало рятівним кругом у найтемніші часи.

Які у вас є льодяники?

Роблю цукерки різної форми та кольору. Є льодяники з харчовим друком, із цукровим, вафельним папером з побажаннями, логотипами, картинками чи фото.

Нещодавно в мене замовляла льодяники вчителька дев’ятого класу для своїх учнів. Я зробила індивідуальні цукерки з побажаннями для кожної дитини. Такми чином вчителька хотіла нагадати їм, що зустріла їх маленькими, а зараз вони вже практично дорослі. Кожному написала щось особливе.

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Є також цукерки з різними фруктами. Дуже популярні льодяники-брязкальця, де всередині — бусинки.

В основному я працюю, якщо можна так розділити, із кількома категоріями льодяників. Перша — для бізнесів, які замовляють їх зі своїми логотипами. Друга — на дні народження, щоб пригостити дітей у школі чи садочку на святі. Третя — тематичні льодяники. Наприклад, до 1 вересня їх замовляють школи й садочки. Незабаром буде Новий рік, тож замовлення надходитимуть від шкіл, садочків і приватних дитячих центрів.

Мої льодяники зберігаються орієнтовно до 12 місяців, тому замовляти їх можна і заздалегідь.

Льодяники ручної роботи зберігаються орієнтовно до 12 місяців / Фото: Надано Надією Черних

Хто ваші клієнти?

Продаж льодяників для мене — це не так про самі цукерки, а про емоції. Я завжди, навіть коли замовляла їх для себе, відчувала дитячий захват.

Тому в мене замовляють льодяники, як я часто жартую, для дітей від трьох до 93 років. Адже солодощі дарують не лише дітям, а й дорослим. Нещодавно було замовлення тематичних льодяників від внуків на 70-ти річчя бабусі.

Це смаколик абсолютно для всіх. Серед усього цього непростого життя, особливо в нинішніх умовах, льодяники — це можливість посміхнутися й відчути себе маленькою дитиною, яка тримає солодку цукерку та біжить назустріч пригодам. І від цього світ стає світлішим і кращим.

В основному в мене індивідуальні замовлення до різних свят, максимум — для групи дітей у садочку чи шкільного класу. Зазвичай це до 30 штук. Проте було замовлення і на 6 тисяч льодяників — це була найбільша моя партія, яку я дуже довго робила. Самі льодяники я виготовляла три тижні.

Що найважче в роботі?

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Найзапекліший ворог льодяників — це вологість. Користуюся осушувачем повітря та постійно контролюю рівень вологості.

Поки працюю сама, без сторонньої допомоги, виховую п’ятирічного сина й не маю авто, тому їздити на ярмарки чи інші заходи для підприємців дуже складно.

Іноді, хочеться залишити все і просто здатися, та в тім зараз вийшла на стабільний потік замовлень і впевнено рухаюсь вперед.

Найзапекліший ворог льодяників — це вологість / Фото: Надано Надією Черних

Чи задумуєтесь про розширення?

Маю дуже багато ідей щодо розширення асортименту льодяників. Хочу працювати з натуральними барвниками, поки ще використовую харчові. Також хочу виготовляти подарункові бокси, щоб люди могли скуштувати асортимент і обрати, що найбільше до душі.

Також планую почати робити чайні сфери з ізомальту та запустити власний сайт.

Що б ви порадили українцям, які мають ідею власного бізнесу, але бояться зробити перший крок?

Одразу на старті варто домовитися із собою, що ви дасте собі час. Для кожного це різний період. Мені знадобився десь рік. Протягом цього часу я дуже багато себе оцінювала, сумнівалася, порівнювала. Але найкраще рішення — просто робити. Також важливо шукати і брати участь у грантовій підтримці. Мені вдалося!

Надія Черних виготовляє льодяники без цукру, які можна їсти людям з діабетом / Фото: Надано Надією Черних

Надія Черних може виготовити льодяники на будь-який смак / Фото: Надано Надією Черних