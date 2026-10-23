Не у сухарях. У чому варто обвалювати котлети, щоб вони вийшли справді соковитими

Котлети з картопляним пюре люблять чи не в кожній українській сім'ї (Фото: NV Food via Chat GPT All)

Ніжні соковиті котлети з вершковим картопляним пюре — одна з улюблених страв домашньої кухні. Розповідаємо, як зробити їх ще смачнішими.

Готувати котлети можна з курячого, свинячого, яловичого, індичого та інших видів фаршу. Втім, для того, щоб вони вийшли смачними та соковитими, потрібно знати деякі лайфхаки. Особливо складно приготувати соковиті котлети з курячого фаршу, оскільки він сам по собі він сухий і дієтичний. Щоб приготувати соковиті котлети, щоб із них витікав сік, потрібно додати одне яйце. Але класти його необхідно не у фарш.

Реклама

Щоб приготувати соковиті курячі котлети у фарш додайте подрібнену цибулю, сіль, батон, розмочений у молоці та перець. Залишіть фарш у холодильнику на 30 хвилин, щоб усі інгредієнти склеїлися та м’ясо просочилося ароматом спецій. В окрему тарілку розбийте яйце та збийте його міксером. Спочатку обваляйте котлети в борошні, а потім у яєчній суміші. Обсмажуйте котлети у цій паніровці на сковороді. Ні сухарі, ні інші інгредієнти не потрібні. Завдяки такій яєчній паніровці, фарш швидко схопиться і утримає весь сік усередині, завдяки чому котлети виходять дуже смачними та соковитими.

Окрім борошна для паніровки котлет в українській кухні прийнято використовувати сухарі. Проте, бувають випадки, що їх немає під рукою або ж звичний спосіб приготування котлет вже набрид. Як варіант, використовуйте для паніровки котлет кукурудзяну крупу. Вона утворює дуже апетитну тоненьку скоринку та надає страві приємний горіховий присмак. При цьому вбирає мало олії, тому котлети не будуть надто жирними. Така паніровка підходить для будь-якого виду м’яса, але найкраще смакує у рибних котлетах. Для панірування використовуйте крупу дрібного помелу або кукурудзяне борошно.

Ще одна альтернатива звичним сухарям — манка. Така крупа чудово утримує вологу, не дає котлетам розвалитися на сковороді та надає їм пухку структуру. Готові вироби обвалюють у сухій манці та відразу кладуть на гарячу сковороду.

Без часнику та яєць: ідеальний рецепт курячих котлет від зіркового шефа Соковиті, ароматні та ніжні — саме такими мають бути ідеальні котлети. Ярославський поділився власним рецептом і розповів, які секрети допомагають зробити цю знайому страву по-справжньому смачною. Перейти до рецепту

Як вдома: рецепт котлети з картопляним пюре Та сама вечеря, яка переносить у дитячі спогади, коли після насиченого теплого дня біжиш додому смакувати домашніми смаколиками з-під ножа. Перейти до рецепту

Котлети без яєць: перевірений домашній рецепт Ці котлети готуються зі свинячого ошийку, і тому надзвичайно соковиті, адже мають ідеальний баланс м'яса та жиру Перейти до рецепту

Фітнес котлети: рецепт з філе в духовці Куряче філе можна не лише варити. З нього вийдуть соковиті й дуже ароматні котлети. Перейти до рецепту