Неочікувано доступно. Які продукти допоможуть приборкати гормон стресу та чого варто уникати

Кортизол, відомий як гормон стресу , допомагає тілу адаптуватися до складних ситуацій. Однак його хронічно високий рівень може завдати організму більше шкоди, ніж користі — порушити роботу інших гормонів і призвести до проблем зі здоров’ям.

Якщо вірити останнім вірусним ЗСЖ-трендам — «кортизоловий живіт» і «кортизолове обличчя» — ви матимете спокійніший, стрункіший і сліпучіший вигляд, якщо всього лише зможете знизити рівень гормонів стресу. За допомогою гучних заяв на кшталт «У вас проблема не з жиром на животі. У вас проблема з кортизолом» рекламують 30-денні програми, які нібито дають змогу зменшити талію та зробити вужчим обличчя за рахунок регуляції рівня кортизолу.

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Твердження, що можна «точково зменшити» жирові відкладення або позбутися жиру в певній ділянці (наприклад, на животі або обличчі), не підкріплені єдиною думкою вчених. Проте існують науково обґрунтовані способи знизити рівень кортизолу та підтримати душевне й фізичне благополуччя — наприклад, усвідомленість і медитація або стратегії регуляції емоцій. Ці методи активують парасимпатичну нервову систему (стан «відпочинку та перетравлення») і таким чином сприяють зниженню частоти серцевих скорочень, артеріального тиску та рівня кортизолу. Вони також можуть допомогти впоратися з тривогою, поліпшити сон і зменшити запалення. До психологічних методів можна добавити і харчування, яке також може позитивно вплинути на зниження рівня кортизолу.

Які продукти знижують рівень кортизолу

Офіційних рекомендацій щодо детокс-дієти для кортизолу немає. Однак більшість варіацій дотримуються принципів, подібних до інших збалансованих дієт. Під час дієти ви будете їсти більше цільних продуктів, щоб збільшити споживання поживних речовин, які можуть допомогти знизити рівень кортизолу.

1. Омега-3 жирні кислоти

Вони є в жирній рибі, насінні льону та волоських горіхах, омега-3 жирні кислоти пов’язані зі зниженням рівня стресу та зменшенням запалення.

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2. Магній

Він присутній у бобових, горіхах, насінні та цільнозернових продуктах, магній пов’язаний зі зниженням рівня кортизолу.

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3. Вітаміни групи В

Їх містять цільнозерні продукти, яйця, нежирне м’ясо та бобові. Вітаміни групи В можуть підтримувати здоров’я надниркових залоз та зменшувати вплив стресу на ваш організм.

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4. Антиоксиданти

Вони містяться в різнокольорових фруктах та овочах, таких як шпинат, перець та ягоди, антиоксиданти можуть допомогти знизити рівень кортизолу, протидіючи вільним радикалам, що пошкоджують клітини.

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5. Пробіотики

Ранні дослідження показують, що пробіотики можуть допомогти збалансувати рівень кортизолу. Ферментовані продукти, такі як йогурт та кімчі, є хорошими джерелами пробіотиків.

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Продукти, яких слід уникати

Обмеження в їжі можуть дещо відрізнятися залежно від того, якого варіанту дієти для детоксикації від кортизолу ви дотримуєтеся. Як правило, вам потрібно уникати або обмежувати вживання наступних продуктів, оскільки вони можуть підвищувати рівень кортизолу:

Насичені жири

Висока кількість доданого цукру та рафінованих вуглеводів

Ультраоброблені продукти, такі як оброблене м’ясо, чипси та солодкі снеки

Червоне м’ясо

Алкоголь

Смажена їжа

Кофеїн