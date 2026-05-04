Три продукти, щодо яких в королівській родині Британії діють чи діяли особливі правила

Цікавість до життя та побуту монархів завжди цікавила підданих. Те, що подобається королям та королевам, стає популярним у народі, а те, що вони не люблять, — того остерігаються й інші.

Відомо, що англійська королівська родина наймає кухарів, які можуть задовольнити будь-які їхні бажання в меню. Може здатися, що монархи їдять лише розкішні продукти, найдорожчі інгредієнти, делікатеси та алкоголь. Часто це так, але члени королівської родини Великої Британії точно іноді відкидали вечірнє меню на користь пізньої нічної поїздки в McDonald’s. Наприклад, часто це робила принцеса Діана з синами, принцом Вільямом і принцом Гаррі. Хоча здебільшого вони збираються за столом для повноцінної трапези.

Реклама

Колишній королівський кухар Даррен МакГрейді, який готував для всіх, від королеви Єлизавети та принца Філіпа до Діани та її родини, розповів про харчові звички дому Віндзорів. Ще раніше, у 2017 році, він розповів виданню Marie Claire про напрочуд звичайні вподобання покійної королеви щодо сніданку: «Якісь пластівці Kellogg’s із пластикового контейнера, які вона сама собі готувала. І трохи чаю дарджилінг».

Прикладом простого підходу до харчування є й король Чарльз. Часто це звичайні свіжі страви, утім, є одна особливість: він є прихильником екологічності, особливо в їжі. Його пасинок, Том Паркер Боулз, нещодавно розповів про спосіб, яким монарх уникає харчових відходів, в інтерв'ю Mirror.

«Якщо щось залишається після вечері, з цього щось приготують або це з’явиться наступного дня у раціоні. Нічого не можна викидати».

Завдяки багатьом рокам роботи персонал добре зрозумів уподобання королівської родини. Також родичі та навіть самі монархи ділилися внутрішніми відомостями про свої несподівані дієтичні вподобання та інші маловідомі деталі. Ось які харчові звички та осбливості вони мали та мають:

Королева Єлизавета і табу

Ви не побачите часнику в меню королівського банкету. А все тому, що Єлизавета ніколи не була його шанувальницею. Про це відомо з інтерв'ю кухаря Даррена МакГрейді. «Королева ніколи не дозволяла часник у меню», — стверджував шеф-кухар. «Вона ненавиділа його запах, вона ненавиділа його смак».

Королева Камілла (тоді герцогиня Корнуольська) підтвердила королівську заборону під час появи на MasterChef Australia в липні 2018 року. Вона тоді розповідала виданню People про одну з улюблених страв її чоловіка. «(Чарльз) любить місцеві сири. Він великий шанувальник сиру. Усе, що пов’язано з ним, йому сподобається. Часник, однак, це табу», — додала вона.

Реклама:

Принцесі Діані набридла одна й та сама риба

МакГреді поділився для Hello!, що однією з улюблених страв принцеси Діани був лосось. «Якщо вона збиралася на обід, благодійні організації дзвонили в палац і запитували: „Що любить принцеса? Які її улюблені страви?“» — сказав МакГреді, — «Одного разу мені зателефонували з офісу [палацу] і запитали: „Що найбільше любить принцеса, що вона зараз їсть?“ І я відповів: „Вона любить лосось“».

У прагенні догодити принцесі цю рибу подавали на кожному званому вечорі, обіді чи бранчі. Тож після такої кількості лосося вона запитала кухаря МакГреді, що на обід, кажучи: «Будь ласка, скажіть, що це не лосось. Що з цим лососем і вами, шеф-кухарі? Куди б я не пішла, сьогодні всі подають лосось».

Король Чарльз повертає по сливі зранку

Чарльз, як повідомляється, віддає перевагу фруктам на сніданок, особливо якщо вони з саду його заміського будинку, Гайгроув. У документальному фільмі Секрети королівської кухні МакГреді розповів, що король любить сливи вранці, але завжди хоче, щоб їх подавали особливим чином.

«Я відправляв дві сливи, і він брав одну, тож інша поверталася після сніданку, і я клав її назад у банку і зберігав», — згадував шеф-кухар. «Одного ранку я подумав: „Гаразд, він їсть лише одну сливу на сніданок“, тож я поклав лише одну сливу в миску і відправив її до їдальні.» Логічний крок, але Чарльзу він, очевидно, не сподобався.

«Ад'ютант зайшов і сказав: „Чи може Його Королівська Високість отримати дві, будь ласка?“ Тож мені доводилося надсилати дві щоранку».

Також Кларенс-хаус, лондонська резиденція Його Величності, колись опублікував список фактів про Чарльза, серед яких й те, що він «не обідає». NV FOOD раніше розповідав більше про раціон британського монарха.