Не проходьте повз. Нутриціологиня розповіла, які продукти не варто пропускати під час покупок
Страви з квасолею на обід (Фото: depositphotos.com/bit245)
Якщо ваш щоденний раціон повторює себе по колу, можливо варто задуматися над тим, щоб привнести в нього корисні та розмаїті у своєму смаку продукти.
Чи є їжа, яка стоїть місяцями у вас на поличці чи в холодильнику, і ви тижнями чи місяцями нічого з нею не готуєте? Навіть якщо це дуже корисні продукти, проблемою часто є нерозуміння, що з ними готувати. Тому серед продуктів є «вигнанці», про справжню харчову цінність яких легко забути.
Фуд-блогерка та нутриціологиня Катерина Гулюк на своїй сторінці про турботу про себе і своє тіло розповіла, які продукти багато хто ігнорує у своєму раціоні. Зокрема йдеться про ті, які дають ситість, допомагають добирати добову норму йоду, клітковини та антиоксидантів, а також насичують білками. Вона поділилася списком а також власними порадами із застосування. Ці продукти є рослинними й універсальними, тож їх буде нескладно включити у своє щоденне меню та урізноманітними його.
Ось які продукти радить нутриціологиня:
1. Ягоди
Навіть не в сезон, ягоди дозволяють отримати необідну кількі ть клітковини й антиоксидантів. Більшість зберігає свої вітаміни у замороженому вигляді й дуже добре смакує у стравах. Катерина додає їх до смузі, каш та до рецептів корисних солодощів.
2. Квасоля
На 100 г вареної квасолі міститься 8 г білків та близько 7 г клітковини, що робить продукт ситним та здатним стабілізувати апетит. Нутриціологиня зазвичай відварює бобові та порційно заморожує, а також вдома має консервовану квалю в банці для швидкого використання у стравах. З нею готують хумуси, лобіо, різні варінати котлет і також десерти.
3. Спельтове борошно
Воно містить незамінні амінокислоти, магній, залізо та клітковину. Також борошно зі спельти має особливий смак, який може мати перевагу над пшеничним. З ним Катерина готує млинці, випічку, хліб та корисні крекери.
4. Соя
Цей продукт має неоднозначну репутацію, однак є одним з найкращих джерел рослинного білка з повним набором амінокислот. У сої до 30−36 г білка на 100 г сухого продукту, і з неї готують соєве молоко, яке добре замінює коров’яче.
5. Норі
Цей продукт є важливим джерелом йоду для щитоподібної залози, якого часто не вистачає в раціоні. Норі містить 44 г білка на 100 г продукту і підходить не лише для ролів. Його можна додавати до супів, порване шматочками, робити з ним крем-супи й пюре, а також додавати до смажених яєць й омлетів.
Також NV FOOD пропонує кілька рецептів із цими продуктами, що нескадно готувати і це займе небагато часу.
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