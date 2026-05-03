Доступні лише раз на рік. Сезонні продукти травня та найкращі рецепти з ними
Весняна зелень не лише смачна, а й дуже корисна для здоров’я (Фото: NV via ChatGPT)
У травні природа вже поступово пробуджується, і на ринку чи й присадибній ділянці починають з’являтися перші свіжі овочі, фрукти, ягоди та зелень. Ось що варто вводити в раціон саме зараз.
У травні природа щедро дарує перші свіжі дари — саме час оновити раціон корисними овочами, фруктами, ягодами та зеленню. Вони не лише наситять організм вітамінами після зими, а й допоможуть зарядитися енергією на теплий сезон. NV Food підготував добірку рецептів із продуктами, які у травні перебувають на піку свіжості та смакових властивостей. Обирайте найкращі для себе, дивуйте рідних і близьких та залишайтесь здоровими.
Черемша
Черемша, також відома як ведмежа цибуля або дикий часник, — одна з перших весняних рослин, які можна зустріти в українських лісах. Ця дикоросла рослина занесена до Червоної книги України, а її збирання та продаж заборонені законом. Проте черемшу успішно вирощують на городах і у промислових масштабах. Найсмачніше й найнасиченіше листя — темно-зелене і зібране до початку цвітіння, яке настає наприкінці квітня. Після цвітіння черемша набуває трохи гіркуватого присмаку, хоча її листя та квіти залишаються їстівними.
До великоднього столу: ягнятина з ароматною зеленою «шубкою»
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Кропива
Кропива — поживна рослина, популярна в західній фітотерапії. Вона може зменшити запалення, симптоми сінної лихоманки, кров’яний тиск і рівень цукру в крові. В Україні кропиву додають до різноманітних страв на весні. Ця рослина з давніх часів була основним засобом у фітотерапії. Стародавні єгиптяни використовували кропиву для лікування артриту та болю в попереку, а римські війська розтирали нею себе, щоб зігрітися.
Вся користь в одній тарілці: рецепт супу-пюре з молодої кропиви
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Салат із молодої кропиви: максимум вітамінів в одній тарілці
Весняний смузі з кропивою: максимум вітамінів у кожному ковтку
Кульбаба (квітка і листя)
Квітка, яку часто вважають бур’яном, має багато смачних кулінарних застосувань. Кульбаба може стати традиційним весняним продуктом із корисними для здоров’я властивостями. Усі частини цієї рослини їстівні: квіти та серцевини кульбаби ранньою весною хрусткі та соковиті; наймолодше листя ніжне й м’яке; більш зріле і гіркувате листя добре піддається бланшуванню або варінню. Яскраві квіти можна варити або ферментувати (наприклад, для приготування вина з кульбаб), а високі порожнисті стебла також мають кулінарне застосування — до або після того, як пухнасті насіннєві парашутики злетять у повітря.
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Щавель
Ця яскрава зелень та її плоди додають гострого цитрусового смаку супам, соусам, салатам і напоям. Певні сорти також використовуються для приготування трав’яних чаїв, настоянок і добавок. Щавель, який в іноземних джерелах ще називають шпинатною капустою, — рослина, відома своїм терпким смаком і потужними перевагами для здоров’я. У деяких частинах Карибського басейну з плодів зелені роблять напої. Зелень легко додати в раціон і не лише як інгредієнт борщу.
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Мангольд
Мангольд — це зелена листова рослина, що належить до родини лободових, до якої також належать буряк і шпинат. Вирощуваний по всьому світу, він цінується за здатність рости на бідних ґрунтах і низьку потребу у воді та світлі. Існує багато видів мангольда, деякі з яких мають барвисті, ювелірні стебла і прожилки, які роблять цей овоч особливо приємним для очей. Мангольд містить багато вітаміну К, крім того, вітаміни, А і Е, а також мікроелементи такі як: натрій, магній, калій і залізо. Корінь Мангольд містить велику кількість цукру, який раніше з нього добували шляхом кип’ятіння.
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Рукола
Це пікантна зелень з гірчично-горіховим смаком, яка чудово бадьорить і освіжає. Рукола багата на вітаміни K, A, C і кальцій. Вона допомагає травленню, зміцнює кістки й очищає організм. Завдяки своїй пряності рукола робить будь-яку страву — від пасти до бутербродів — більш виразною. Особливо гарна в салатах з оливковою олією, лимонним соком і сиром.
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Редиска
Яскрава, хрустка і з пікантною ноткою — редиска символізує прихід весни. Цей коренеплід містить вітамін C, клітковину, калій і природні фітонциди, які підтримують імунітет і травлення. Редиска освіжає, покращує апетит і допомагає організму м’яко очищатися. Він чудово поєднується із зеленню, сметаною, кисломолочним сиром і використовується як основа для легких весняних салатів.
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Полуниця
Свіжа літня полуниця — одна з найпопулярніших, освіжний і поживних ягід. Це ягода роду Суниця (Fragaria), яка є потужним антиоксидантом, не підвищує рівень цукру в крові і може бути відмінною складовою практично будь-якої дієти, у тому числі діабетичної. Калорійність свіжої полуниці складає усього 33 ккал на 100 г.
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Спаржа зелена, біла
Цей хрестоцвітний овоч корисний для здоров’я і може допомогти схуднути, запобігти інфекціям сечовивідних шляхів та містить багато вітамінів. Спаржа легко готується і чудово смакує. Аспарагус містить багато поживних речовин, зокрема вітаміни A, C, E, K і B6, фолати, залізо, калій, мідь, кальцій і білок, а також є багатим джерелом антиоксидантів.
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Бузок
Бузок — це красива фіолетова квітка з чудовою аурою, яка здатна прикрасити будь-яку кімнату, але мало хто знає, що ця рослина насправді має потужні переваги для здоров’я і її легко додати в раціон. Головне — використовувати квіти бузку, що не містять пестицидів, бажано, з власного саду або придбані в продавців з органічними товарами.
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Бузина (квіти)
Цвітіння бузини починається в середині травня і триває до початку літа. Із цих красивих квіток можна зробити смачний сироп, квас і навіть домашнє шампанське. Бузина відноситься до кількох різних різновидів дерева Sambucus, яке є квітковою рослиною, що належить до родини айстрових. Квіти бузини мають тонкий мускатний аромат, їх можна їсти сирими або приготованими. Історично квіти бузини використовували для полегшення болю, зняття набряків, запалень, стимуляції сечовиділення і посилення потовиділення.
Весняний еліксир: рецепт сиропу з бузини
Хуго - класичний фаворит літа: освіжаючий коктейль із бузиною та ігристим
Молода капуста
Перша капуста сезону — м’яка, соковита і солодкувата на смак. Вона легко засвоюється, багата на клітковину, вітаміни C і групи B, а також сірку — природний антисептик. Молода капуста ідеально підходить для легких салатів, тушкування або голубців. Її можна їсти сирою або злегка припущеною — у будь-якому разі вона зберігає свіжість і користь.
З молодої: рецепт квашеної домашньої капусти
Хрусткий та свіжий: салат з молодої капусти зі смаженою цибулею
Касероль: рецепт запіканки із молодої капусти
Італійський гарнір: тушкована молода капуста з беконом та грибами
Молода картопля
Один із найуніверсальніших продуктів на кухні. Багата на вітаміни та мінерали, картоплю легко вирощувати та готувати. Найбільша користь — у шкірці, тому за можливості не очищайте її. Спосіб приготування впливає на калорійність: смаження додає жиру і калорій, тоді як запікання або варіння — більш щадні способи.
Весняний гороховий суп зі спаржею та картоплею - збагатіться вітамінами
Простий картопляний салат: рецепт з молодої картоплі та зеленої цибулі
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Пірі-пірі: рецепт смаженої картоплі з йогуртовою заправкою та цибулею
Зелена цибуля
Це справжній весняний заряд вітамінів. Вона багата на вітамін С, каротин, калій, флавоноїди та ефірні олії. Завдяки своїм профілактичним та зміцнюючим властивостям зелена цибуля допомагає організму відновитися після зими. Вона має яскравий смак, який чудово доповнює салати, бутерброди, омлети та супи. А ще вона легко засвоюється і надає свіжості будь-якій страві.
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Ріпчаста цибуля
Цей коренеплід у раціоні допоможе зміцнити серце, відрегулювати рівень цукру в крові та покращити щільність кісток. Він багатий на вітаміни, мінерали та фітонутрієнти. Ріпчаста цибуля — незамінна основа для безлічі страв.
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Молодий часник
Вже незабаром розпочнеться сезон весняної зелені. Однозначно одним із найкорисніших овочів є молодий часник. Та їсти можна не лише його коренеплід, а й молоді пагони та стрілки.
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Зелена селера
Селера містить протизапальні та антиоксидантні сполуки і може підтримувати травлення. Рослина належить до родини Apiaceae, яка включає моркву, пастернак, петрушку та селеру. Її хрусткі стебла роблять овоч популярною низькокалорійною закускою, і він може забезпечити цілий ряд переваг для здоров’я.
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Морква
Соковита, хрустка і яскрава — морква залишається однією з найкорисніших коренеплодів. Морква насичена бета-каротином, клітковиною, калієм, вітаміном K1 і антиоксидантами. Морква підтримує здоров’я очей, знижує рівень холестерину і може сприяти профілактиці раку.
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Буряк
Це справжній суперфуд з насиченим кольором і багатим антиоксидантним складом. Буряк допомагає боротися з окислювальним стресом, зміцнює судини й очищає організм. Найкраще вживати його свіжим — так зберігається максимум користі.
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Салатне листя
Салат — звична зелень, без якої складно уявити збалансований раціон. Існує безліч її різновидів: ромен, айсберг, батавія, листовий, качанний і т. д. Усі вони відрізняються текстурою і смаком, але однаково багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Регулярне споживання салату допомагає поповнити запаси фолату, вітаміну С і каротиноїдів, що підтримують здоров’я серця і судин.
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Яблуко
Це один із найдоступніших і найкорисніших фруктів. Яблука знижують ризик серцевих захворювань, підтримують рівень цукру в крові і легко включаються в раціон. Їх їдять свіжими, запікають, додають у салати та випічку.
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