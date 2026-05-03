Доступні лише раз на рік. Сезонні продукти травня та найкращі рецепти з ними

Весняна зелень не лише смачна, а й дуже корисна для здоров’я (Фото: NV via ChatGPT)

У травні природа вже поступово пробуджується, і на ринку чи й присадибній ділянці починають з’являтися перші свіжі овочі, фрукти, ягоди та зелень. Ось що варто вводити в раціон саме зараз.

У травні природа щедро дарує перші свіжі дари — саме час оновити раціон корисними овочами, фруктами, ягодами та зеленню. Вони не лише наситять організм вітамінами після зими, а й допоможуть зарядитися енергією на теплий сезон. NV Food підготував добірку рецептів із продуктами, які у травні перебувають на піку свіжості та смакових властивостей. Обирайте найкращі для себе, дивуйте рідних і близьких та залишайтесь здоровими.

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Інфографіка: NV

Черемша

Черемша, також відома як ведмежа цибуля або дикий часник, — одна з перших весняних рослин, які можна зустріти в українських лісах. Ця дикоросла рослина занесена до Червоної книги України, а її збирання та продаж заборонені законом. Проте черемшу успішно вирощують на городах і у промислових масштабах. Найсмачніше й найнасиченіше листя — темно-зелене і зібране до початку цвітіння, яке настає наприкінці квітня. Після цвітіння черемша набуває трохи гіркуватого присмаку, хоча її листя та квіти залишаються їстівними.

До великоднього столу: ягнятина з ароматною зеленою «шубкою» Якщо у вашій родині немає головної страви на Пасху, то можете вважати, що ви її вже знайшли. Готуйте та насолоджуйтеся неповторним смаком. Перейти до рецепту

Хліб на заквасці з черемшею: оригінальний рецепт з пікантною ноткою «Дикий часник» додає хлібу не тільки оригінального смаку, а й здоров’я, оскільки цей продукт має багато корисних властивостей, зокрема антибактеріальні та антисептичні. Перейти до рецепту

Хек у хрусткій скоринці з черемші: ароматний весняний ф'южн Це ніжне філе з популярної риби ідеально смакуватиме з салатом із свіжих овочів та гарніром з молодої картоплі чи як вишукане доповнення до пасти. Перейти до рецепту

Ароматна курка під трав’яною олією: соковито, святково й дуже смачно Ця соковита фермерська курка з весняною трав’яною олією і хрусткою картоплею — святкова, ароматна та ніжна страва. Вона чудово пасує до Великодня, збалансує солодке на столі й потішить справжніх м’ясоїдів. Перейти до рецепту

Кропива

Кропива — поживна рослина, популярна в західній фітотерапії. Вона може зменшити запалення, симптоми сінної лихоманки, кров’яний тиск і рівень цукру в крові. В Україні кропиву додають до різноманітних страв на весні. Ця рослина з давніх часів була основним засобом у фітотерапії. Стародавні єгиптяни використовували кропиву для лікування артриту та болю в попереку, а римські війська розтирали нею себе, щоб зігрітися.

Вся користь в одній тарілці: рецепт супу-пюре з молодої кропиви Кропива — це не просто пекуча рослина, а й смачний і бюджетний інгредієнт, який чудово смакує у перших стравах і не тільки. Готуйте цю просту страву і насолоджуєтеся смаком і користю. Перейти до рецепту

Смак весни на тарілці: вареники з молодою кропивою, сиром і зеленню Весна — ідеальний час, щоб додати до раціону більше свіжої зелені. Ці вареники з сиром, кропивою, кропом і зеленою цибулею — смачний, корисний і ароматний спосіб зробити це. Перейти до рецепту

Салат із молодої кропиви: максимум вітамінів в одній тарілці Свіжа кропива — не лише корисна, а й смачна основа для весняного салату. Дізнайтесь, як правильно підготувати листя, щоб воно не пекло, а страви з нього приносили користь здоров’ю. Перейти до рецепту

Весняний смузі з кропивою: максимум вітамінів у кожному ковтку Це один із найкорисніших способів додати весняну зелень до раціону без втрати цінних вітамінів. Ідеально для сніданку чи перекусу впродовж дня. Перейти до рецепту

Кульбаба ( квітка і листя)

Квітка, яку часто вважають бур’яном, має багато смачних кулінарних застосувань. Кульбаба може стати традиційним весняним продуктом із корисними для здоров’я властивостями. Усі частини цієї рослини їстівні: квіти та серцевини кульбаби ранньою весною хрусткі та соковиті; наймолодше листя ніжне й м’яке; більш зріле і гіркувате листя добре піддається бланшуванню або варінню. Яскраві квіти можна варити або ферментувати (наприклад, для приготування вина з кульбаб), а високі порожнисті стебла також мають кулінарне застосування — до або після того, як пухнасті насіннєві парашутики злетять у повітря.

Кульбабовий мед до десертів: проста альтернатива класиці Кульбаба — не просто бур’ян, а справжній природний скарб. З її квітів можна приготувати ароматний мед, який не лише смачний, а й може мати корисні властивості. Розповідаємо, як правильно збирати сировину та що кажуть науковці про користь цієї рослини. Перейти до рецепту

Весна у пляшці: як зробити вино з кульбаби Це одна з найпоетичніших традицій домашнього виноробства. Напій має виразний смак із легкою гіркуватістю, а приготування вина навесні — це ще й нагода оцінити красу природи, зібрати квіти та створити щось справді унікальне. Розповідаємо, як збирати кульбаби, чому їхні властивості такі особливі, і що варто знати перед приготуванням. Перейти до рецепту

Для весняного настрою. Простий салат з кульбабками Цей салат із кульбаб - це смачний спосіб використати молоді рослини, що ростуть у вашому дворі. Перейти до рецепту

Щавель

Ця яскрава зелень та її плоди додають гострого цитрусового смаку супам, соусам, салатам і напоям. Певні сорти також використовуються для приготування трав’яних чаїв, настоянок і добавок. Щавель, який в іноземних джерелах ще називають шпинатною капустою, — рослина, відома своїм терпким смаком і потужними перевагами для здоров’я. У деяких частинах Карибського басейну з плодів зелені роблять напої. Зелень легко додати в раціон і не лише як інгредієнт борщу.

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Зелений борщ: слобожанський рецепт з лободою Борщ з лободою – дуже корисна їжа, особливо навесні, коли організм гостро потребує вітамінів. Перейти до рецепту

Ніжний стейк форелі з вишуканим щавлевим маслом: весняний рецепт Така страва точно має бути у весняному меню, адже готується з молодою зеленню, що ідеально доповнює смаковий баланс. Перейти до рецепту

Весняні пиріжки з молодими щавелем: ідеально для пікнінка і не тільки Така випічка чудово смакує гарячою або холодною, з кефіром, чаєм чи ряжанкою. Це простий і дуже душевний рецепт, який точно варто згадати цієї весни. Перейти до рецепту

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Мангольд

Мангольд — це зелена листова рослина, що належить до родини лободових, до якої також належать буряк і шпинат. Вирощуваний по всьому світу, він цінується за здатність рости на бідних ґрунтах і низьку потребу у воді та світлі. Існує багато видів мангольда, деякі з яких мають барвисті, ювелірні стебла і прожилки, які роблять цей овоч особливо приємним для очей. Мангольд містить багато вітаміну К, крім того, вітаміни, А і Е, а також мікроелементи такі як: натрій, магній, калій і залізо. Корінь Мангольд містить велику кількість цукру, який раніше з нього добували шляхом кип’ятіння.

Рецепт пасти від Меган Маркл, що став новим трендом у Мережі Спагеті в одному горщику за рецептом Меган Маркл із серіалу З любов'ю, Меган на Netflix готуються на сковорідці з використанням кип'яченої води, помідорів і двох видів зелені. Перейти до рецепту

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Рукола

Це пікантна зелень з гірчично-горіховим смаком, яка чудово бадьорить і освіжає. Рукола багата на вітаміни K, A, C і кальцій. Вона допомагає травленню, зміцнює кістки й очищає організм. Завдяки своїй пряності рукола робить будь-яку страву — від пасти до бутербродів — більш виразною. Особливо гарна в салатах з оливковою олією, лимонним соком і сиром.

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Лінива піца по-мексиканськи: з яйцем та зеленню Це швидкий і смачний перекус, який можна приготувати буквально за лічені хвилини. Перейти до рецепту

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Все в одному: рецепт салату із сочевиці зі смаженим буряком та часником конфі На перший погляд, що може бути простішим ніж гречка з буряком та часником? Але для французів це вишуканий салат, для приготування якого потрібно володіти навіть особливими кулінарними техніками. Наприклад буряк ми тут не варимо, а печемо. Перейти до рецепту

Редиска

Яскрава, хрустка і з пікантною ноткою — редиска символізує прихід весни. Цей коренеплід містить вітамін C, клітковину, калій і природні фітонциди, які підтримують імунітет і травлення. Редиска освіжає, покращує апетит і допомагає організму м’яко очищатися. Він чудово поєднується із зеленню, сметаною, кисломолочним сиром і використовується як основа для легких весняних салатів.

Бита редиска з соєвим соусом: легка закуска в азійському стилі Шукаєте просту, але нестандартну літню закуску? Спробуйте биту редиску — пікантну, хрумку і яскраву на вигляд. Завдяки спеціям і соєвому соусу вона отримує виразний смак, а цікава текстура зробить страву улюбленою не лише на смак, а й візуально. Перейти до рецепту

Рецепт смачного гарніру із смаженої редиски Після приготування редиска стає ніжною, солодкуватою та ідеально доповнює будь-яку страву на вашому столі. Перейти до рецепту

Cалат із редиски за 10 хвилин: найпростіший смак весни Це чудовий сезонний салат і на обід, і на вечерю, і як намазка до бутербродів чи начинка до тарталеток і лаваша. Перейти до рецепту

Полуниця

Свіжа літня полуниця — одна з найпопулярніших, освіжний і поживних ягід. Це ягода роду Суниця (Fragaria), яка є потужним антиоксидантом, не підвищує рівень цукру в крові і може бути відмінною складовою практично будь-якої дієти, у тому числі діабетичної. Калорійність свіжої полуниці складає усього 33 ккал на 100 г.

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Спаржа зелена, біла

Цей хрестоцвітний овоч корисний для здоров’я і може допомогти схуднути, запобігти інфекціям сечовивідних шляхів та містить багато вітамінів. Спаржа легко готується і чудово смакує. Аспарагус містить багато поживних речовин, зокрема вітаміни A, C, E, K і B6, фолати, залізо, калій, мідь, кальцій і білок, а також є багатим джерелом антиоксидантів.

Спаржа в аерогрилі: рецепт легкого гарніру до будь-якої страви Аспарагус — ідеальний весняний овоч: смачний, корисний і простий у приготуванні. Розповідаємо, як за кілька хвилин зробити хрумкий гарнір в аерогрилі. Перейти до рецепту

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Рецепт білої спаржі з хамоном і зеленню: ніжно і смачно по-весняному Це легка, ароматна й елегантна страва, що ідеально пасує до обіду чи вечері. Готується вона дуже просто, проте смакує вишукано. Перейти до рецепту

Бузок

Бузок — це красива фіолетова квітка з чудовою аурою, яка здатна прикрасити будь-яку кімнату, але мало хто знає, що ця рослина насправді має потужні переваги для здоров’я і її легко додати в раціон. Головне — використовувати квіти бузку, що не містять пестицидів, бажано, з власного саду або придбані в продавців з органічними товарами.

Рецепт освіжаючого цитрусового щербету із бузком Це вишуканий десерт із цитрусовими, тростинним цукром і ароматною ноткою квітів бузку. Легкий, освіжаючий і яскравий, ідеально створений для теплих днів. Перейти до рецепту

Ніжність бріоші та аромат бузку: ідеальні весняні пончики Ця випічка наповнена соковитим полуничним желе та ароматним ванільним кремом, а завершальним штрихом стає делікатний бузковий цукор. Це витончене поєднання класики й весняної свіжості подарує вам справжню гастрономічну насолоду. Перейти до рецепту

Бузина ( квіти)

Цвітіння бузини починається в середині травня і триває до початку літа. Із цих красивих квіток можна зробити смачний сироп, квас і навіть домашнє шампанське. Бузина відноситься до кількох різних різновидів дерева Sambucus, яке є квітковою рослиною, що належить до родини айстрових. Квіти бузини мають тонкий мускатний аромат, їх можна їсти сирими або приготованими. Історично квіти бузини використовували для полегшення болю, зняття набряків, запалень, стимуляції сечовиділення і посилення потовиділення.

Весняний еліксир: рецепт сиропу з бузини Це ніжний весняно-літній сироп із тонким ароматом. Його можна використовувати для приготування лимонадів, коктейлів, десертів і навіть ароматизувати вина. Легкий у приготуванні, він дарує справжню насолоду кожній страві чи напою. Перейти до рецепту

Хуго - класичний фаворит літа: освіжаючий коктейль із бузиною та ігристим Спекотними літніми вечорами немає нічого кращого, ніж прохолодний коктейль із льодом - він не тільки втамовує спрагу, а й освіжає, дарує легкість і бадьорість. Перейти до рецепту

Молода капуста

Перша капуста сезону — м’яка, соковита і солодкувата на смак. Вона легко засвоюється, багата на клітковину, вітаміни C і групи B, а також сірку — природний антисептик. Молода капуста ідеально підходить для легких салатів, тушкування або голубців. Її можна їсти сирою або злегка припущеною — у будь-якому разі вона зберігає свіжість і користь.

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З молодої: рецепт квашеної домашньої капусти Якщо ви ніколи раніше не готували квашену капусту, цей простий рецепт — чудовий початок. Як тільки ви наб'єте руку на цьому, можна буде легко подвоїти кількість капусти. Перейти до рецепту

Хрусткий та свіжий: салат з молодої капусти зі смаженою цибулею Щедра жменя смаженої цибулі робить цей простий салат з капусти динамічним: він гарячий і холодний, хрусткий і м'який, солодкий і гострий. Перейти до рецепту

Касероль: рецепт запіканки із молодої капусти Ця вершкова капустяна запіканка має ледь помітну гостроту та ідеальний баланс між солодкою, ніжною капустою та класичним вершковим соусом бешамель. Перейти до рецепту

Італійський гарнір: тушкована молода капуста з беконом та грибами Капуста, гриби шиітаке та цибуля-порей тушкуються разом у цьому пікантному італійському гарнірі. Перейти до рецепту

Молода картопля

Один із найуніверсальніших продуктів на кухні. Багата на вітаміни та мінерали, картоплю легко вирощувати та готувати. Найбільша користь — у шкірці, тому за можливості не очищайте її. Спосіб приготування впливає на калорійність: смаження додає жиру і калорій, тоді як запікання або варіння — більш щадні способи.

Весняний гороховий суп зі спаржею та картоплею - збагатіться вітамінами Цей смачний суп ідеальний для початку весни. Перейти до рецепту

Простий картопляний салат: рецепт з молодої картоплі та зеленої цибулі Це простий рецепт картопляного салату, в якому майонез змішується з лимонним соком, щоб зробити його більш яскравим. Перейти до рецепту

Риба на грилі з молодою картоплею: ідеальний обід на відкритому повітрі Добре просмажена, але не суха та ароматна риба ідеально поєднаться з м'якою молодою картоплею на вашому весняному столі у свято чи просто в будь-який приємний день. Перейти до рецепту

Пірі-пірі: рецепт смаженої картоплі з йогуртовою заправкою та цибулею Ця смажена молода картопля забезпечує ідеальний баланс між хрусткою скоринкою, насиченістю спеціями, та м'якістю всередині. Перейти до рецепту

Зелена цибуля

Це справжній весняний заряд вітамінів. Вона багата на вітамін С, каротин, калій, флавоноїди та ефірні олії. Завдяки своїм профілактичним та зміцнюючим властивостям зелена цибуля допомагає організму відновитися після зими. Вона має яскравий смак, який чудово доповнює салати, бутерброди, омлети та супи. А ще вона легко засвоюється і надає свіжості будь-якій страві.

Шашлик із ананасом: рецепт оригінально приготованої свинини Діти будуть у захваті від цих шашликів зі свинини, ананасів та зеленого перцю, замаринованих для додаткового смаку та приготованих на мангалі. Перейти до рецепту

Пиріг із характером: як приготувати ніжний кіш із молодою кропивою Кропива — не лише пекуча зелень із дитинства, а й суперфуд весни. З неї виходить ніжний, ароматний кіш, який легко стане фаворитом сезону. Головне — знати, як правильно її зібрати, підготувати та поєднати з хорошим сиром. Перейти до рецепту

Заправка з базиліку, цибулі та часнику: пікантна заправка для сміливих салатів Зелена, яскрава, свіжа та пікантна заправка - просто необхідна для вашого весняного салату. Перейти до рецепту

Ріпчаста цибуля

Цей коренеплід у раціоні допоможе зміцнити серце, відрегулювати рівень цукру в крові та покращити щільність кісток. Він багатий на вітаміни, мінерали та фітонутрієнти. Ріпчаста цибуля — незамінна основа для безлічі страв.

Квасоля з грибами в соусі: рецепт до ваших гарнірів У цій закусці теплий, комфортний смак, з багатим, насиченим грибним відтінком, м’якою текстурою квасолі та приємною кислинкою від соусу. Перейти до рецепту

Шашлик у томатному соці: оригінальний рецепт соковитого м'яса на шампурах Коли газованка та кефір стали класикою, на арену виходить маринад з томатного соку. Перейти до рецепту

Фаршировані яйця з карамелізованою цибулею і печерицями до Великодня Це бюджетна, але елегантна закуска, яка стане прикрасою великоднього столу або ідеальним способом утилізувати залишки крашанок. Смачно, швидко, незвично! Перейти до рецепту

Молодий часник

Вже незабаром розпочнеться сезон весняної зелені. Однозначно одним із найкорисніших овочів є молодий часник. Та їсти можна не лише його коренеплід, а й молоді пагони та стрілки.

Мариновані часникові стрілки: рецепт хрусткої сезонної закуски Це ароматна сезонна закуска з ніжним часниковим смаком і приємною кислинкою. Хрусткі та пряні, вони чудово доповнять м'ясні страви, салати або стануть яскравою окремою закускою. Перейти до рецепту

Легкий омлет з часниковими стрілками: ідеальний весняний сніданок Це смачна та ароматна страва, яка чудово підходить для весняного сніданку чи легкого обіду. Завдяки ніжному смаку часникових стрілок, омлет виходить не тільки смачним, але й корисним, насиченим вітамінами та мінералами. Перейти до рецепту

Зелена селера

Селера містить протизапальні та антиоксидантні сполуки і може підтримувати травлення. Рослина належить до родини Apiaceae, яка включає моркву, пастернак, петрушку та селеру. Її хрусткі стебла роблять овоч популярною низькокалорійною закускою, і він може забезпечити цілий ряд переваг для здоров’я.

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Морква

Соковита, хрустка і яскрава — морква залишається однією з найкорисніших коренеплодів. Морква насичена бета-каротином, клітковиною, калієм, вітаміном K1 і антиоксидантами. Морква підтримує здоров’я очей, знижує рівень холестерину і може сприяти профілактиці раку.

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Буряк

Це справжній суперфуд з насиченим кольором і багатим антиоксидантним складом. Буряк допомагає боротися з окислювальним стресом, зміцнює судини й очищає організм. Найкраще вживати його свіжим — так зберігається максимум користі.

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Салатне листя

Салат — звична зелень, без якої складно уявити збалансований раціон. Існує безліч її різновидів: ромен, айсберг, батавія, листовий, качанний і т. д. Усі вони відрізняються текстурою і смаком, але однаково багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Регулярне споживання салату допомагає поповнити запаси фолату, вітаміну С і каротиноїдів, що підтримують здоров’я серця і судин.

Свіжий салат із вершковою заправкою з авокадо Поєднайте свіжі скибочки салату з вершковою заправкою з авокадо для ідеального вегетаріанського різдвяного гарніру. Хоч він точно сподобається і любителям м'яса. Перейти до рецепту

Грецька насолода: сендвіч із халумі та ідеальний салат цацикі Цей тандем середземноморських страв здивує простотою приготування, вишуканим смаком і неодмінно перенесе вас на сонячне морське узбережжя. Перейти до рецепту

Низьковуглеводна шаурма: рецепт з куркою та салатом з чедером Цей свіжий, хрусткий сендвіч наповнений овочами, але при цьому містить достатню кількість білка завдяки курці та сиру. Перейти до рецепту

Яблуко

Це один із найдоступніших і найкорисніших фруктів. Яблука знижують ризик серцевих захворювань, підтримують рівень цукру в крові і легко включаються в раціон. Їх їдять свіжими, запікають, додають у салати та випічку.

Пиріг із калини та яблук Ця випічка ідеально смакуватиме з чаєм або молоком. Перед подачею пиріг можна посипати цукровою пудрою або подавати з медом! Перейти до рецепту

Малиновий сендвіч з Брі: рецепт сирного сніданку Поєднання сиру Брі з малиновим варенням та хрумким хлібом створює гармонію солодкого та солоного, м’якого та хрусткого. Перейти до рецепту

«Чарівний» ірландський пиріг: рецепт, що порушує всі правила приготування Він відрізняється від класичних яблучних пирогів своєю текстурою та методом приготування тіста, що більше нагадує пісочне або крихтове. Перейти до рецепту