Коньяку для Містера Черчилля! Автор українських фуд-бестселерів презентує нову книжку

У Тернополі презентують книгу Коньяку для Містера Черчилля! Говоритимуть про гастрономічні вподобання історичних постатей і знакові страви 1940-х років.

Про це повідомляють на сторінці Інституту галицької кухні у Facebook.

«Тернополяни та гості цього чудового галицького міста. Наш співзасновник Всеволод Поліщук та Видавництво Старого Лева запрошують на книжково-гастрономічну зустріч на Книгофесті Подоляни. Там завтра відбудеться презентація книжки Коньяку для Містера Черчилля!»

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24 жовтня о 16:40 Всеволод з модераторкою Оксаною Гаврилевською говоритимуть про війну і мир, про знакові страви 1940-их від Львова і Вінниці і до Лондона та Вашингтона, про гастрономічні вподобання відомих історичних постатей, їхні звички та слабкості — і про те, що каже про людину те, що опиняється в неї на столі.ТРЦ Подоляни, вул. Текстильна, 28ч, Тернопіль (вхід вільний).