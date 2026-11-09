Від сардин до нуту. Вісім консервованих продуктів, корисних для контролю рівня цукру в крові

Консервовані продукти можуть бути не лише зручним варіантом для швидкого приготування страв, а й корисною частиною раціону для контролю рівня цукру в крові.

Деякі з них містять клітковину, білок і корисні жири, що сприяють повільнішому засвоєнню вуглеводів і допомагають уникнути різких стрибків рівня глюкози.

При цьому консервування не обов’язково знижує харчову цінність продуктів. Головне — обирати варіанти без доданого цукру та з мінімальним вмістом солі.

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Які консервовані продукти варто додати до раціону

1. Чорна квасоля. Вона багата на рослинний білок і клітковину, що сповільнюють засвоєння вуглеводів. Дослідження свідчать, що поєднання квасолі з білим рисом призводить до меншого підвищення рівня глюкози після їди, ніж вживання самого лише рису.

2. Нут. Він має низький глікемічний індекс і допомагає уникнути різких коливань рівня цукру в крові. Консервований нут можна додавати до салатів, супів, гарнірів або використовувати для приготування хумусу.

3. Сочевиця. Містить повільно засвоювані вуглеводи, клітковину та білок. Завдяки такому складу вона сприяє більш плавному підвищенню рівня глюкози після вживання їжі. Консервована сочевиця не потребує варіння і підходить для приготування страв нашвидкуруч.

4. Сардини. Вони практично не містять вуглеводів, натомість багаті на білок та омега-3 жирні кислоти. Дослідження за участю людей із переддіабетом показало, що включення сардин до раціону протягом року може покращити чутливість до інсуліну та деякі показники здоров’я серцево-судинної системи.

5. Лосось і тунець. Консервована риба містить повноцінний білок і практично не впливає безпосередньо на рівень глюкози, оскільки майже не містить вуглеводів. Її можна додавати до салатів, бутербродів із цільнозернового хліба або подавати з овочами. Краще обирати варіанти без солодких соусів.

6. Нопалес. Цей їстівний кактус, популярний у мексиканській кухні, також може бути корисним для контролю рівня цукру. У дослідженні за участю людей із цукровим діабетом 2-го типу додавання нопалесу до сніданку, багатого на вуглеводи, зменшувало підвищення рівня глюкози після їди.

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7. Помідори. Консервовані томати та натуральні томатні соуси без доданого цукру підходять для збалансованого харчування. Одне з досліджень показало, що вживання томатного соку перед білим рисом може зменшувати підвищення рівня глюкози після їди. Однак, купуючи готові соуси, важливо перевіряти склад.

8. Фрукти без доданого цукру. Консервовані фрукти зберігають вітаміни, мінерали та частину клітковини. Варто надавати перевагу фруктам у власному соку або воді, уникаючи варіантів у солодкому сиропі. Для більш збалансованого перекусу їх можна поєднувати з натуральним йогуртом, сиром або горіхами.

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