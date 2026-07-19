Не лише тунець. Яка консервована риба вважається найкориснішою

Багато хто й досі вважає консервовану рибу продуктом «про всяк випадок», що стає в пригоді, коли немає часу готувати. Проте дієтологи запевняють: деякі рибні консерви за своєю користю не поступаються свіжій рибі й можуть стати одним із найцінніших продуктів у раціоні.

Експерти пояснюють, що жирні сорти риби — сардини, скумбрія, оселедець, лосось та анчоуси — багаті на омега-3 жирні кислоти, повноцінний білок, вітаміни D і B12, а також кальцій і селен. До того ж вони доступні цілий рік, довго зберігаються і часто коштують значно дешевше за свіжу рибу, пише National Geographic.

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Чому консервована риба вважається корисною

Головна цінність такої риби — високий вміст жирних кислот омега-3. Організм не синтезує ці речовини самостійно, тому їх необхідно отримувати з їжею.

За словами фахівців, регулярне вживання омега-3 сприяє підтримці здоров’я серця та судин, допомагає контролювати рівень тригліцеридів і артеріальний тиск, а також знижує ризик розвитку низки хронічних захворювань.

Крім того, ці жирні кислоти необхідні для нормальної роботи мозку. Деякі дослідження свідчать про те, що вони можуть уповільнювати вікове погіршення когнітивних функцій.

Окрім омега-3, консервована риба містить:

вітамін D, необхідний для імунітету, кісток і м’язів;

вітамін B12, що підтримує нервову систему;

селен, що захищає клітини від окиснювального стресу;

кальцій, особливо якщо рибу вживають разом із м’якими кістками;

таурин — амінокислоту, що має антиоксидантні та протизапальні властивості.

Яку рибу радять купувати

Дієтологи радять запам’ятати просту формулу SMASH. До неї входять п’ять найкорисніших видів риби:

сардини;

скумбрія;

анчоуси;

лосось;

оселедець.

Саме ці види містять велику кількість омега-3 і порівняно мало ртуті.

Фахівці особливо відзначають сардини. Зазвичай їх споживають разом із кістками, завдяки чому організм отримує додатковий кальцій і вітамін K2, необхідні для здоров’я кісткової тканини. Крім того, сардини вважаються одним із найкращих природних джерел вітаміну B12.

Тунець також залишається чудовим варіантом завдяки високому вмісту білка. Однак фахівці нагадують, що ця риба накопичує більше ртуті, ніж сардини чи скумбрія, тому вживати її варто помірно. Це особливо стосується вагітних жінок і тих, хто годує груддю.

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На що звернути увагу під час купівлі

Як вибрати якісні рибні консерви / Фото: silvyn/рixabay

Обираючи рибні консерви, варто уважно вивчити склад.

Краще віддавати перевагу:

продуктів із низьким вмістом солі;

рибі в оливковій олії;

консервам без великої кількості ароматизаторів і підсилювачів смаку.

За словами фахівців, оливкова олія вважається кориснішим варіантом, оскільки містить корисні для серця жири.

Як їсти консервовану рибу

Таку рибу можна використовувати не лише для бутербродів.

Вона чудово поєднується з овочевими салатами, рисом, булгуром, кускусом і макаронами. Сардини чудово доповнюють тости з авокадо, а анчоуси можна додавати до соусів і заправок для салатів для більш насиченого смаку.

Водночас фахівці радять не піддавати консерви тривалому нагріванню. Білок і більшість вітамінів зберігаються, проте за високої температури частина жирних кислот омега-3 руйнується.

Дієтологи зазначають, що цільна риба є кращим вибором, ніж капсули з риб’ячим жиром. Разом із нею організм отримує не лише корисні жирні кислоти, а й повноцінний білок, кальцій, вітаміни та інші мікроелементи, які діють у комплексі й краще засвоюються.

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