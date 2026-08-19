На будь-який смак. П’ять рецептів консервації з яблук на зиму від Євгена Клопотенка

Серпневі клопоти переходять від збору врожаю до його консервації. А щоб зберегти вітаміни та усі смаки одного з улюблених фруктів саду обирайте перевірені та трендові рецепти.

Яблука — фрукт який доступний цілий рік, тож він не відчувається як дефіцитний: варення можна приготувати як влітку, так і взимку та восени. Утім, саме яблучне, трохи відпочиле, варення — це те, що треба до домашнього пирога, оладок чи налисників. Якщо не варення, спробуйте ароматні домашні напої, які замінять пересолоджені магазинні напої. Євген Клопотенко поділився перевіреними рецептами консервації яблук на зиму. Обирайте той, що до душі та готуйте, щоб насолоджуватися смаколиками в прохолодну пору.

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Повидло з яблук: рецепт однорідного варення Густе, ароматне і дуже смачне варення зігріє в холодну пору року і стане в пригоді для домашньої випічки або й просто на хліб чи хрусткий тост. Перейти до рецепту

Яблучний Живчик на зиму: рецепт Євгена Клопотенка Цей рецепт — тренд сезону консервації уже кілька років, а популярність виникла не просто так. Простота приготування, відмінний результат та доступність продуктів роблять цей напій гарним вибором для приготування. Перейти до рецепту

Київське: рецепт сухого варення з яблук Це неймовірно популярний кілька століть тому та забутий згодом рецепт київського сухого варення, яке було практично візитівкою столиці. Перейти до рецепту

Домашнє яблучне пюре без цукру: рецепт консервації від Євгена Клопотенка Ніжне, шовковисте та абсолютно натуральне — таке яблучне пюре підійде як дітям, так і дорослим, які дбають про своє здоров’я. Перейти до рецепту