Згадайте той самий бутерброд із маслом з дитинства, який ви запивали солодким чорним чаєм. Це той перекус, який викликає затишок та повертає у безтурботність. Хоча в кожного покоління людей свої комфортні страви.

Комфортна їжа або комфорт-фуд (comfort food — з англ.) не має єдиного визначення. Це термін, який для різних людей позначає різні речі і описує їжу, що викликає ностальгію, охоплює культурні корені або просто дарує відчуття розради.

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Дехто асоціює комфортну їжу з дуже ситними та святковими, часто жирними, стравами, але не вся вона є нездоровою. Ці смаколики залишають відчуття задоволення та дарують не лише емоційне наповнення, а й відчуття того, що ви можете піклуватися про своє тіло та живити його, що може допомогти підвищити загальний настрій і самопочуття.

Прикметно, що комфортна їжа часто є відголоском дитинства чи молодості. Для різних поколінь страви та напої відрізнятимуть відповідно до того, в якому просторі формувалася людина. До факторів можна віднести фінансовий статус родини, культуру, країну, традиції, смакові вподобання батьків тощо. Наприклад, якщо в Україні для старшого покоління комфортною їжею є свіжоспечений хліб із молоком або картопля з салом, то для дорослих, що зростали у 80−90-х, це буде булочка з повидлом чи домашня кругла піца.

На YouTube-каналі Pubity Food бумери (народжені з 1946 по 1964 рік) та міленіали (з 1981 по 1996 рік) куштували комфорт-фуд один одного. По два представники кожного покоління принесли по страві, яка дарує їм затишок і відчуття спокою.

Першою свою страву представила Джордан, міленіалка. Вона принесла трохи хрусткі зовні, м’які всередині крампети (традиційні британські оладки з пористим тістом). Зверху на них густий шар вершкового масла, трохи марміту (пасти Marmite) та розплавлений сир. До крампетів — міцний чай з молоком і без цукру та печиво (Malted Milk).

Крампети з Мармітом та сиром / Фото: скриншот

Джордан також запропонувала інструкцію з того, як їсти печиво з чаєм: занурювати рівно на 3 секунди і лише до середини печива.

Міленіал та двоє бумерів поставили достатньо високі оцінки для такої їжі. Серед відгуків було: «Чудово підсмажений крампет. Багато хто їх недосмажує. Дуже затишно!» Хтось зауважив, що масло можна було б покласти менше, а сам марміт здався занадто солоним.Водночас оцінки чаю розділилися: для одного учасника це «чудовий чай з багатим кольором», а для іншого — «запах і смак отрути» (учасник взагалі не п'є чай).

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Оцінки:

6.5 / 10 (за якість крампетів і чаю, але занадто солоно).

10 / 10 («Я вражений, мені подобається абсолютно все!» — сказав бумер Енді).

7 / 10 (згідно з коментарем, тут більше стресу, ніж затишку).

Наступним свою страву, а саме «сосиску в тісті», представив Майкл зі старшого покоління. Фактично там запечений фарш у жирному листковому тісті, поданий у теплому вигляді. Це проста, але перевірена класика.

Сосиска в тісті / Фото: скриншот

На страву відреагували позитивні враження: «Просто, чесно і потенційно смачно». Учасники відзначили гарну хрустку скоринку та якість тіста, хоча одному не вистачало кетчупу, оскільки одноманітний смак швидко набридає.

Оцінки:

8 / 10

8.5 / 10

9 / 10 («У мене слабкість до гарного тіста!»).

Міленіал Шон запропонував скуштувати курячу касероль. Він зазначив, що це його мамина домашня куряча запіканка-рагу в одній каструлі. Овочі (коренеплоди, гарбуз), курка на кістці, а також спеції: гарам масала та орегано. Шон описує страву як «обійми, що корисні для здоров’я». Реакція тих, хто куштував, була приємною: «Запах неймовірний, курка ідеально приготовлена і буквально спадає з кістки. «Це справжній комфорт!».

Куряча касероль з овочами / Фото: скриншот

Водночас Енді потрапила шкірка від перцю, яку він порівняв з «використаним презервативом», що викликало сміх та обурення Шона. Також зауважили, що страві трохи бракувало солі.

Оцінки:

8.5 / 10

9 / 10

9 / 10 («Поставив би 10, але шкірка перцю збила бал»).

Останнім свою комфортну їжу подав бумер Енді. Це був гратен Дофінуа з картоплі з додаванням вершків та сиру Грюєр, що подається з шматочком хліба та келихом червоного вина. Така страва викликала захват: «Це затишок на виделці! Я втратив дар мови».

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Гратен Дофінуа з хлібом та вином / Фото: скриншот

Учасники жартували, що почуваються як на побаченні. Хліб здався трохи зайвим, але загальна якість страви перекрила все.

Оцінки:

9 / 10

9.5 / 10

9.5 / 10

Згідно з підсумками дегустації комфортної їжі двох поколінь 4 місце (23.5 бали) зайняла Джордан (Крампети з мармітом), через занадто солону страву та суперечливий чай; 3 місце (25.5 балів) посів Майкл (Сосиска в тісті); 2 місце (26.5 балів) отримав Шон (Куряча касероль); а перемогу отримав Енді (Картопляний гратен з вином), отримавши 27.5 балів.