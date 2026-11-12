«Інопланетний» овоч. Шість корисних властивостей кольрабі для здоров’я, найкращі рецепти та кому варто обмежити її вживання

Розповідаємо про кольрабі, її поживну цінність і користь для здоров’я, а також різні способи приготування. Дізнайтеся, чому цей овоч варто додати до раціону та кому краще вживати його з обережністю.

Кольрабі, також відома як німецька ріпа, є хрестоцвітним овочем. Походить із родини капустяних, її широко споживають у Європі та Азії, нині вона завоювала популярність у всьому світі. Кольрабі не належить до ріпових і не є коренеплодом. Овоч має безліч корисних властивостей для здоров’я. Є чудовим джерелом вітаміну C та клітковини.

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Кольрабі має круглу, трохи сплющену цибулину з довгими листовими стеблами. Забарвлення може бути блідо-зеленим, білим або фіолетовим, а всередині вона завжди світла, біло-жовтувата. Через незвичний зовнішній вигляд кольрабі іноді називають «інопланетним» овочем. За смаком кольрабі нагадує стебла броколі та капусту, але трохи солодший на смак.

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Цибулину кольрабі можна їсти сирою, додавати до салатів, супів, запікати або тушкувати. Листя та стебла також їстівні — їх можна готувати так само як інші види листової зелені, наприклад, шпинат чи капусту кейл.

Кольрабі — це овоч прохолодного сезону, і його врожай зазвичай припадає на осінь, зиму та ранню весну. У холодні місяці цей овоч можна знайти в супермаркетах та фермерських ринках.

Шість корисних властивостей кольрабі для здоров’я

1. Кольрабі містить багато поживних речовин і вітамінів

Кольрабі — це чудове джерело поживних речовин. Одна чашка (135 грамів) сирого овоча містить:

Калорії : 36

: 36 Вуглеводи : 8 г

: 8 г Клітковина : 5 г

: 5 г Білок : 2 г

: 2 г Вітамін C : 93% від добової норми ( ДН)

: 93% від добової норми ДН) Вітамін B6 : 12% від ДН

: 12% від ДН Калій : 10% від ДН

: 10% від ДН Магній : 6% від ДН

: 6% від ДН Марганець : 8% від ДН

: 8% від ДН Фолати : 5% від ДН

Кольрабі особливо багата на вітамін C — потужний антиоксидант, що захищає клітини від ушкоджень вільними радикалами. Він також відіграє важливу роль у загоєнні ран, синтезі колагену, засвоєнні заліза та підтримці імунітету. Крім того, цей овоч містить значну кількість вітаміну B6, який сприяє здоров’ю імунної системи, допомагає в метаболізмі білків і бере участь у виробленні еритроцитів.

Калій, якого в кольрабі також чимало, є важливим мінералом і електролітом, що підтримує здоров’я серця та допомагає регулювати водний баланс в організмі. Одна чашка кольрабі забезпечує приблизно 17% добової потреби в клітковині, яка сприяє здоров’ю кишечника та допомагає контролювати рівень цукру в крові.

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2. Кольрабі корисна для профілактики діабету

Кольрабі містить широкий спектр антиоксидантів, зокрема вітамін C, антоціани, ізотіоціанати та глюкозинолати. Ці корисні рослинні сполуки захищають клітини від ушкодження вільними радикалами, які можуть підвищувати ризик розвитку різних захворювань. Дослідження показують, що дієти, багаті на овочі з високим вмістом антиоксидантів, зокрема кольрабі, сприяють зниженню ризику діабету, метаболічних порушень і навіть передчасної смерті.

3. Кольрабі корисна для профілактики серцевих недуг і раку

Шкірка фіолетової кольрабі особливо багата на антоціани — тип флавоноїдів, що надають овочам і фруктам червоного, фіолетового або синього відтінку. Високе споживання антоціанів пов’язане зі зниженим ризиком серцево-судинних захворювань, а також може позитивно впливати на роботу мозку. Усі кольорові сорти кольрабі містять велику кількість ізотіоціанатів і глюкозинолатів — потужних антиоксидантів, які сприяють зниженню ризику деяких видів раку, серцевих захворювань і запальних процесів в організмі.

Довготривале дослідження, в якому взяли участь 1226 жінок у віці 70 років і старше, показало, що дотримання дієти, багатої на хрестоцвіті овочі, пов’язане зі зниженням ризику смерті від серцевих захворювань на 13% на кожні 10 грамів збільшення споживання клітковини в день.

Хрестоцвітні овочі помічні для профілактики розвитку багатьох захворювань / Фото: freepik

4. Кольрабі корисна для здоров’я кишківника

Кольрабі є чудовим джерелом як розчинної, так і нерозчинної клітковини. Розчинна клітковина допомагає регулювати рівень цукру та холестерину в крові, а нерозчинна клітковина не розщеплюється в кишківнику, сприяючи збільшенню об'єму випорожнень і регулярному травленню. Крім того, клітковина слугує основним джерелом живлення для корисних кишкових бактерій, зокрема біфідобактерій і лактобактерій. Ці бактерії виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, які підтримують здоров’я клітин кишківника та можуть знижувати ризик серцевих захворювань і ожиріння. Здоровий мікробіом кишківник також пов’язаний із сильнішою імунною системою та зниженим ризиком кишкових захворювань.

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5. Кольрабі корисна для підвищення імунітету

Поживні речовини, що містяться в кольрабі, можуть підтримати вашу імунну систему. Цей овоч містить багато вітаміну B6, який важливий для багатьох функцій, включаючи білковий обмін, розвиток еритроцитів та імунну функцію. Вітамін B6 бере участь у виробленні лейкоцитів і Т-клітин, які є типом імунних клітин, що борються з чужорідними речовинами і є ключовими для здорової імунної системи. Дефіцит цієї поживної речовини пов’язаний з ослабленням імунної системи. Крім того, кольрабі є чудовим джерелом вітаміну С, який може підтримувати функцію білих кров’яних тілець і, зрештою, зміцнювати вашу імунну систему.





6. Кольрабі легко додати в раціон

Кольрабі може продаватися зі стеблами та листям або без них. Якщо у вас є тільки цибулина, зберігайте її в закритому пакеті в холодильнику. Якщо ви відрізали частину і хочете зберегти решту, щільно загорніть її в поліетилен або воскову плівку. Нарізану або подрібнену кольрабі слід зберігати в герметичному контейнері в холодильнику.

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При правильному зберіганні цілі та нарізані цибулини кольрабі можуть залишатися свіжими до тижня. Стебла та листя також слід зберігати в герметичному пакеті в холодильнику. Вони можуть почати в’янути через кілька днів, але сама цибулина зберігатиметься довше. Якщо плануєте використовувати зелень, зробіть це якомога швидше. Злегка зів'ялі стебла та листя ще придатні до вживання, але їх слід викинути, якщо вони змінили колір або мають неприємний запах.

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Щоб підготувати кольрабі до приготування, спочатку відріжте стебла та листя. Наріжте їх, якщо плануєте використовувати в стравах. Потім очистьте цибулину ножем для овочів — її шкірка їстівна, але жорстка, тому її зазвичай видаляють. Насолоджуйтеся кольрабі в сирому або приготованому вигляді. Її можна варити, пасерувати, смажити або запікати на грилі.

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Готову кольрабі слід зберігати в герметичному контейнері в холодильнику. Залежно від способу приготування, вона залишатиметься свіжою кілька днів.

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Чи може кольрабі бути шкідливою для здоров’я

При споживанні, кольрабі ймовірно безпечна у звичайних харчових кількостях. Проте немає достатніх даних щодо безпеки у медичних цілях. З метою безпеки рекомендується обмежити кількість споживанням кольрабі при вагітності та годуванні груддю.