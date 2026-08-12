Колорадського жука поменшало: вчені пояснили, що сталося

12 серпня, 11:17
Чому поменшало колорадських жуків (Фото: NV via ChatGPT AI)

Чому поменшало колорадських жуків (Фото: NV via ChatGPT AI)

В Україні цього сезону помітно скоротилася чисельність колорадського жука — одного з найнебезпечніших шкідників картоплі.

Таку тенденцію зафіксували фахівці Інституту картоплярства НААН України. Про це розповів директор установи Микола Фурдига в колонці для AgroTimes.

За словами фахівця, зменшення популяції жука зумовлене не однією причиною, а одразу кількома чинниками, що збіглися в часі протягом сезону. Зокрема, на чисельності шкідника позначилися погодні умови.

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Одним із ключових чинників стала холодна зима. Низькі температури могли негативно вплинути на частину комах, що зимують у ґрунті й виходять на поверхню з настанням стійкого тепла. Свою роль відіграла й прохолодна погода на початку сезону, яка не сприяла швидкому розвитку та поширенню шкідника.

У результаті на картопляних полях і присадибних ділянках колорадського жука виявилося значно менше, ніж у попередні роки.

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Однак погодні умови — не єдине пояснення. За словами Фурдиги, на ситуацію також вплинуло скорочення площ під картоплею в приватному секторі. Адже саме невеликі господарства та городи традиційно забезпечують значну частку виробництва картоплі в Україні.

Коли таких насаджень стає менше, скорочується й кількість ділянок, де шкідник може активно розмножуватися та знаходити необхідну кормову базу. Саме сукупність цих чинників могла призвести до помітного зниження чисельності колорадського жука в нинішньому сезоні.

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Водночас зменшення кількості шкідників не означає, що можна повністю відмовитися від нагляду за насадженнями. Колорадський жук здатний швидко розмножуватися за сприятливих умов, тому кущі картоплі варто регулярно оглядати протягом сезону, особливо в теплу й суху погоду.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Картопля Город

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