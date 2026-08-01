Коли копати картоплю в серпні: названо найкращі дні для збирання врожаю

Як обрати ідеальний день для збирання картоплі (Фото: FotoRain/pixabay)

Серпень — традиційний час збирання ранньої та середньостиглої картоплі. Однак поспішати зі збиранням не варто: недозрілі бульби погано зберігаються, а надто пізнє викопування підвищує ризик ураження хворобами та знижує якість урожаю.

Щоб картопля збереглася до весни, важливо зважати не лише на календар, а й на стан рослин та погодні умови.

Розповідаємо, коли найкраще викопувати картоплю в серпні 2026 року, за якими ознаками визначити стиглість бульб і як правильно підготувати врожай до зберігання.

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Як зрозуміти, що картоплю час викопувати

Головний орієнтир — зовнішній вигляд бадилля. Якщо воно пожовкло, повністю висохло й полягло, це означає, що бульби завершили ріст і сформували щільну шкірку.

Перевірити готовність урожаю можна й самостійно. Для цього достатньо викопати один кущ і потерти шкірку пальцем. Якщо вона не здирається, картопля дозріла й готова до збирання.

Ще один важливий показник — тривалість вегетаційного періоду. Залежно від сорту картопля дозріває в середньому через 90−110 днів після посадки. Ранні сорти зазвичай збирають наприкінці липня або на початку серпня, середньостиглі — у другій половині місяця, а пізні — у вересні.

Якщо бадилля ще залишається зеленим, а бульби вже досягли потрібного розміру, досвідчені городники радять скосити бадилля за 7−10 днів до збирання врожаю. Це сприяє зміцненню шкірки та знижує ризик розвитку фітофторозу.

Сприятливі дні для збирання картоплі в серпні

Багато дачників, плануючи роботи, орієнтуються на місячний календар. Хоча наукових доказів впливу фаз Місяця на лежкість картоплі немає, для багатьох городників він залишається додатковим орієнтиром.

У серпні 2026 року сприятливими днями для збирання врожаю вважаються:

2−5 серпня;

7−11 серпня;

13−19 серпня;

21−27 серпня.

Якщо картопля вже дозріла і встановилася суха погода, саме на ці дні можна планувати основні роботи.

Коли не варто викопувати картоплю

Згідно з місячним календарем, несприятливими для прибирання вважаються дні молодика, повні та затемнень. У серпні 2026 року це:

6 серпня — остання чверть;

12 серпня — молодик і сонячне затемнення;

28 серпня — повня та місячне затемнення.

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Утім, фахівці зазначають, що на збереження врожаю значно більше впливають вологість ґрунту, стиглість бульб та умови зберігання, ніж положення Місяця.

За якої погоди найкраще копати картоплю

Для збирання врожаю варто обрати сухий і теплий день із температурою повітря близько +15…+20 градусів. Після дощу з викопуванням краще зачекати кілька днів, доки ґрунт підсохне. Вологі бульби гірше просихають, частіше уражаються грибковими захворюваннями та швидше починають гнити під час зберігання.

Як підготувати картоплю до зберігання

Одразу після збирання бульби необхідно просушити під навісом або в добре провітрюваному приміщенні протягом кількох годин. Потім урожай слід перебрати, відібравши пошкоджені, підгнилі та порізані екземпляри.

Після цього картоплю бажано витримати 10−14 днів у темному приміщенні за температури +14…+18 градусів. За цей час дрібні пошкодження загояться, а шкірка остаточно зміцніє.

Урожай рекомендується зберігати в темному погребі або підвалі за температури +2…+4 градуси та вологості повітря 85−90%. Не менш важливою є якісна вентиляція — вона запобігає утворенню конденсату та знижує ризик появи гнилі.

Дотримання строків збирання та правильна підготовка врожаю допоможуть зберегти картоплю щільною, смачною та придатною до вживання до наступного сезону.

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