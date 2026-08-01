Коли копати картоплю в серпні: названо найкращі дні для збирання врожаю

1 серпня, 05:30
Як обрати ідеальний день для збирання картоплі (Фото: FotoRain/pixabay)

Як обрати ідеальний день для збирання картоплі (Фото: FotoRain/pixabay)

Серпень — традиційний час збирання ранньої та середньостиглої картоплі. Однак поспішати зі збиранням не варто: недозрілі бульби погано зберігаються, а надто пізнє викопування підвищує ризик ураження хворобами та знижує якість урожаю.

Щоб картопля збереглася до весни, важливо зважати не лише на календар, а й на стан рослин та погодні умови.

Розповідаємо, коли найкраще викопувати картоплю в серпні 2026 року, за якими ознаками визначити стиглість бульб і як правильно підготувати врожай до зберігання.

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Як зрозуміти, що картоплю час викопувати

Головний орієнтир — зовнішній вигляд бадилля. Якщо воно пожовкло, повністю висохло й полягло, це означає, що бульби завершили ріст і сформували щільну шкірку.

Перевірити готовність урожаю можна й самостійно. Для цього достатньо викопати один кущ і потерти шкірку пальцем. Якщо вона не здирається, картопля дозріла й готова до збирання.

Ще один важливий показник — тривалість вегетаційного періоду. Залежно від сорту картопля дозріває в середньому через 90−110 днів після посадки. Ранні сорти зазвичай збирають наприкінці липня або на початку серпня, середньостиглі — у другій половині місяця, а пізні — у вересні.

Якщо бадилля ще залишається зеленим, а бульби вже досягли потрібного розміру, досвідчені городники радять скосити бадилля за 7−10 днів до збирання врожаю. Це сприяє зміцненню шкірки та знижує ризик розвитку фітофторозу.

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Сприятливі дні для збирання картоплі в серпні

Багато дачників, плануючи роботи, орієнтуються на місячний календар. Хоча наукових доказів впливу фаз Місяця на лежкість картоплі немає, для багатьох городників він залишається додатковим орієнтиром.

У серпні 2026 року сприятливими днями для збирання врожаю вважаються:

  • 2−5 серпня;
  • 7−11 серпня;
  • 13−19 серпня;
  • 21−27 серпня.

Якщо картопля вже дозріла і встановилася суха погода, саме на ці дні можна планувати основні роботи.

Коли не варто викопувати картоплю

Згідно з місячним календарем, несприятливими для прибирання вважаються дні молодика, повні та затемнень. У серпні 2026 року це:

  • 6 серпня — остання чверть;
  • 12 серпня — молодик і сонячне затемнення;
  • 28 серпня — повня та місячне затемнення.

Утім, фахівці зазначають, що на збереження врожаю значно більше впливають вологість ґрунту, стиглість бульб та умови зберігання, ніж положення Місяця.

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За якої погоди найкраще копати картоплю

Для збирання врожаю варто обрати сухий і теплий день із температурою повітря близько +15…+20 градусів. Після дощу з викопуванням краще зачекати кілька днів, доки ґрунт підсохне. Вологі бульби гірше просихають, частіше уражаються грибковими захворюваннями та швидше починають гнити під час зберігання.

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Як підготувати картоплю до зберігання

Одразу після збирання бульби необхідно просушити під навісом або в добре провітрюваному приміщенні протягом кількох годин. Потім урожай слід перебрати, відібравши пошкоджені, підгнилі та порізані екземпляри.

Після цього картоплю бажано витримати 10−14 днів у темному приміщенні за температури +14…+18 градусів. За цей час дрібні пошкодження загояться, а шкірка остаточно зміцніє.

Урожай рекомендується зберігати в темному погребі або підвалі за температури +2…+4 градуси та вологості повітря 85−90%. Не менш важливою є якісна вентиляція — вона запобігає утворенню конденсату та знижує ризик появи гнилі.

Дотримання строків збирання та правильна підготовка врожаю допоможуть зберегти картоплю щільною, смачною та придатною до вживання до наступного сезону.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Картопля Город

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