Секрет знають кмітливі господині та господарі: коли правильно солити борщ і суп

Цінність солі неможливо переоцінити. Якщо у вас немає жодних інших приправ, сіль все одно може покращити майже будь-яку страву. Або й погіршити. Щоб цього не сталося з борщем, врахуйте кілька порад.

Сіль є універсальною та неймовірно важливою у кулінарному світі, і знання, скільки використовувати та коли її додавати, — ключова частина приправлення вашої їжі.

Реклама

Здавалося б, завжди можна посолити страву в кінці, щоб зробити її солоною. Але справа у тому, що ця приправа не лише змінює смак, а й підкреслює інші, змінює текстури та на хімічному рівні перетворює продукти. Коли справа доходить до супу, деякі люди раді приправляти його ближче до кінця приготування, але для найкращого смаку варто подумати про додавання солі на початку.

Насправді не існує однозначної відповіді. Кожний процес може бути супроводжений солінням: бульйон, засмажка, фінальні щіпки.

Іноді потрібно бути обережним із додаванням солі до борщу чи супу на початку приготування. Інші інгредієнти, які ви використовуєте, можуть вплинути на процес — наприклад, якщо ви використовуєте бульйонні кубики або шинку. Це два дуже солоні інгредієнти, і ця солоність буде більше проявлятися в процесі приготування. Якщо ви також додасте сіль на початку, кінцева страва може бути пересоленою. Ось чому завжди добре перевірити, що буде у вас в каструлі, перш ніж солити.

Також обережність із сіллю потрібна, якщо ви плануєте виварювати бульйон. У такому випадку солоність може бути занадто сильною. Ось чому деякі люди рекомендують поетапний підхід до соління. Додайте трохи на початку, а потім більше ближче до кінця, якщо потрібно.

Як працює сіль у борщі

Сіль не розподіляється рівномірно миттєво лише тому, що вона розчинена в рідині. Після додавання вона розпадається на іони натрію та хлору, які переміщуються по їжі шляхом дифузії — повільного процесу, що залежить від концентрації і потребує часу.

У каструлі з супом рідина стає солоною майже миттєво. Утім, для твердих інгредієнтів на кшталт шматків м’яса, зерен круп чи овочів це відбувається довше. Їхні клітинні структури та крохмаль діють як бар'єри, тобто сіль повинна поступово проникати всередину. Тепло прискорює цей процес, але не робить його миттєвим. Тож ліпше не забувати про сіль на перших етапах і впродовж приготування.

Реклама:

Скільки солити

Немає точної відповіді скільки конкретно солі вам потрібно покласти: столову ложку, дві, чи з гіркою. Головний інструмент для вимірювання — язик. Куштуйте борщ чи суп на кожного разу після додавання приправ, щоб зрозуміти, чи достатньо. Починайте з невеликої кількості.

Ви завжди можете додати більше солі, адже її важче забрати, не розбавляючи весь суп.