Кабачки не пробачають поспіху: коли саджати у 2026 році

Правильний вибір дати для посадки кабачків — не формальність, а критична умова майбутнього врожаю.

Ця культура чутлива до холоду: ранній посів може обернутися втратою насіння і слабкою розсадою, яку вже не вдасться «реанімувати» навіть ідеальним доглядом.

Не календар, а температура

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Ключовий орієнтир — стабільне тепло. Висівати кабачки у відкритий ґрунт варто тільки тоді, коли:

ґрунт на глибині 8−10 см прогрівся мінімум до +12°C;

середньодобова температура повітря тримається на рівні +15°C.

В українських умовах оптимальний період для висіву кабачків традиційно припадає на середину квітня — середину травня. Однак варто враховувати, що для квітня характерні зворотні заморозки. Тому у 2026 році з висадкою рекомендують не поспішати та переносити посів на більш стабільний за температурою період.

Актуальні терміни на сезон 2026:

південь — кінець квітня — початок травня;

центр (включно з Дніпром) — 5−20 травня;

північ і захід — 10−25 травня.

Пізні сорти можна сіяти навіть на початку червня — без втрати врожайності.

Природа підкаже точніше

Городники все частіше орієнтуються не на дати, а на природні сигнали. Цвітіння вишні або масова поява кульбаб — маркер того, що ґрунт уже готовий до посадки гарбузових культур.

Місячний календар: чи варто враховувати

Місячні фази залишаються популярним орієнтиром. Кабачки рекомендують сіяти на зростаючому Місяці, уникаючи молодика і повного місяця.

Сприятливі дні у 2026 році:

квітень — 28−30;

травень — 2−8, 13, 15−17, 21−22, 24, 28−30.

Як садити, щоб не втратити врожай

Навіть ідеальна дата не спрацює без правильної агротехніки. Кабачки вимагають простору, світла і «легкого» ґрунту.

Перед посівом ділянку перекопують, вносять компост або перепрілий гній і добре проливають теплою водою.

Схема посадки:

між рядами — близько 1 метра;

між рослинами — 60−70 см.

Насіння заглиблюють на 3−4 см у важких ґрунтах і до 6 см — у легких. В одну лунку кладуть 2−3 насінини, залишаючи після сходів найсильніший паросток.

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Важливо враховувати і сівозміну: після огірків, гарбуза або патисонів кабачки краще не садити — це підвищує ризик хвороб.

Догляд, який визначає результат

Після появи першого листя починається базовий, але критично важливий етап:

полив теплою водою раз на 7−10 днів, у період цвітіння — частіше;

ранковий режим поливу, щоб уникнути перезволоження вночі;

перше підживлення після 3−4 листків — азотними добривами.

Якщо посів проводиться на початку травня, рослини варто захистити агроволокном — воно згладить перепади температур і прискорить розвиток.

Коли чекати на перші плоди

При дотриманні термінів і базового догляду кабачки дають перші плоди вже через 35−45 днів після сходів. Помилка в кілька днів на старті може коштувати тижнів очікування в розпал сезону.

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