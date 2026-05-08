Кабачки не пробачають поспіху: коли саджати у 2026 році

8 травня, 06:01
Нові строки посадки кабачків (Фото: Couleur/pixabay)

Нові строки посадки кабачків (Фото: Couleur/pixabay)

Правильний вибір дати для посадки кабачків — не формальність, а критична умова майбутнього врожаю.

Ця культура чутлива до холоду: ранній посів може обернутися втратою насіння і слабкою розсадою, яку вже не вдасться «реанімувати» навіть ідеальним доглядом.

Не календар, а температура

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Ключовий орієнтир — стабільне тепло. Висівати кабачки у відкритий ґрунт варто тільки тоді, коли:

  • ґрунт на глибині 8−10 см прогрівся мінімум до +12°C;

  • середньодобова температура повітря тримається на рівні +15°C.

В українських умовах оптимальний період для висіву кабачків традиційно припадає на середину квітня — середину травня. Однак варто враховувати, що для квітня характерні зворотні заморозки. Тому у 2026 році з висадкою рекомендують не поспішати та переносити посів на більш стабільний за температурою період.

Актуальні терміни на сезон 2026:

  • південь — кінець квітня — початок травня;

  • центр (включно з Дніпром) — 5−20 травня;

  • північ і захід — 10−25 травня.

Пізні сорти можна сіяти навіть на початку червня — без втрати врожайності.

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Природа підкаже точніше

Городники все частіше орієнтуються не на дати, а на природні сигнали. Цвітіння вишні або масова поява кульбаб — маркер того, що ґрунт уже готовий до посадки гарбузових культур.

Місячний календар: чи варто враховувати

Місячні фази залишаються популярним орієнтиром. Кабачки рекомендують сіяти на зростаючому Місяці, уникаючи молодика і повного місяця.

Сприятливі дні у 2026 році:

  • квітень — 28−30;

  • травень — 2−8, 13, 15−17, 21−22, 24, 28−30.

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Як садити, щоб не втратити врожай

Навіть ідеальна дата не спрацює без правильної агротехніки. Кабачки вимагають простору, світла і «легкого» ґрунту.

Перед посівом ділянку перекопують, вносять компост або перепрілий гній і добре проливають теплою водою.

Схема посадки:

  • між рядами — близько 1 метра;

  • між рослинами — 60−70 см.

Насіння заглиблюють на 3−4 см у важких ґрунтах і до 6 см — у легких. В одну лунку кладуть 2−3 насінини, залишаючи після сходів найсильніший паросток.

Важливо враховувати і сівозміну: після огірків, гарбуза або патисонів кабачки краще не садити — це підвищує ризик хвороб.

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Догляд, який визначає результат

Після появи першого листя починається базовий, але критично важливий етап:

  • полив теплою водою раз на 7−10 днів, у період цвітіння — частіше;

  • ранковий режим поливу, щоб уникнути перезволоження вночі;

  • перше підживлення після 3−4 листків — азотними добривами.

Якщо посів проводиться на початку травня, рослини варто захистити агроволокном — воно згладить перепади температур і прискорить розвиток.

Коли чекати на перші плоди

При дотриманні термінів і базового догляду кабачки дають перші плоди вже через 35−45 днів після сходів. Помилка в кілька днів на старті може коштувати тижнів очікування в розпал сезону.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   кабачки сад і город

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