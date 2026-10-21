Час обіду може мати значення не лише для відчуття ситості, а й для інших процесів в організмі. Дослідження пов’язують пізні прийоми їжі зі змінами енерговитрат у стані спокою, а також із можливим впливом на рівень енергії, сон і травлення.

Незалежно від того, чи обідаєте ви щодня в один і той самий час, чи в різний час протягом тижня, обраний вами момент для прийому їжі впливає на загальний стан здоров’я. Дослідження показують, що регулярний обід у пізній час може призвести до зниження енерговитрат у стані спокою (тобто до уповільнення метаболізму). Це також може вплинути на рівень вашої енергії протягом дня, якість сну та процес травлення.

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Дипломована дієтологиня розповіла, коли вона зазвичай обідає і чому. Ось час, який вона вважає найкращим.

Коли варто обідати щодня для кращого травлення

Гезер Кеніг, дипломована дієтологиня у компанії Juice Plus+, розповідає, що для покращення травлення вона обідає щодня близько полудня.

«Харчування в один і той самий час — у моєму випадку близько полудня — сприяє кращому травленню, оскільки організм налаштовується на передбачуваний ритм прийому їжі, — пояснює Кеніг. — Такі процеси, як вироблення шлункової кислоти та травних ферментів, а також перистальтика кишківника, краще узгоджуються, коли їжа надходить у організм регулярно. Нашому травному тракту подобається певна передбачуваність».

Полудень — також вдалий час для обіду, адже це середина дня. За словами Кеніг, якщо пообідати занадто рано, можна знову відчути голод ще задовго до вечері. З іншого боку, занадто пізній обід може призвести до «надмірного голоду», а споживання великої порції їжі в поспіху, як зазначає Кеніг, «може спричинити здуття живота або дискомфорт у травній системі».

Водночас Кеніг зазначає, що не існує єдиного «найкращого» часу для обіду, який підходив би всім. «У нас різні графіки, відчуття голоду, рівні фізичної активності та індивідуальні потреби. Особисто мені зручно обідати близько полудня — це органічно вписується в мій розпорядок дня, — каже вона. — Це допомагає дотримуватися стабільного режиму, а також дозволяє насолодитися збалансованим обідом без поспіху й надмірного відчуття голоду».

Для кращого травлення найважливішим фактором є стабільність. «Головне — знайти графік харчування, який був би більш-менш постійним. Це сприяє регулярності прийомів їжі, допомагає правильно розподілити час їди відносно сну, а також дозволяє уникнути вживання їжі пізно ввечері, — пояснює вона. — Така регулярність допомагає організму „передбачати“, коли надійде їжа, і координувати процеси травлення».

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«Не обов’язково їсти щодня в один і той самий час, проте регулярний режим харчування може бути більш щадним для нашої травної системи, ніж постійні перекуси або вживання великих порцій їжі в непередбачуваний час», — пояснює Кеніг.

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