Коли краще вечеряти: як час останнього прийому їжі пов’язаний зі здоров’ям серця та мозку

Вечеря о шостій вечора не є універсальним рецептом довголіття, а правило «не їсти за три години до сну» не гарантує захисту від інсульту чи деменції. Проте час останнього прийому їжі справді може впливати на нічний тиск, серцевий ритм і контроль рівня глюкози.

Саме це показало невелике рандомізоване дослідження науковців із Північно-Західного університету США, опубліковане у 2026 році.

Що показало дослідження Northwestern University

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У дослідженні, опублікованому в журналі Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, взяли участь 39 людей віком від 36 до 75 років із надмірною вагою або ожирінням. Приблизно 80% учасників становили жінки. Протягом семи з половиною тижнів одна група подовжувала нічну перерву між прийомами їжі, завершуючи вечерю щонайменше за три години до звичного часу сну. У результаті період без їжі становив 13−16 годин. Контрольна група зберігала звичний режим харчування, а учасники обох груп приглушували освітлення за три години до сну.

Результати виявилися обнадійливими. У групі, яка змінила час харчування, нічний пульс у середньому знизився приблизно на 2,3 удару за хвилину, а природне нічне зниження частоти серцевих скорочень стало виразнішим. Також покращився показник нічного зниження діастолічного артеріального тиску — приблизно на 3,5 відсоткового пункту порівняно з контрольною групою. Після тесту з глюкозою учасники краще контролювали рівень цукру в крові, а реакція організму на інсулін стала ефективнішою. Водночас деякі показники чутливості до інсуліну статистично значуще не змінилися.

Учені також зафіксували зниження нічного рівня кортизолу — гормону, який бере участь у реакції організму на стрес. Однак це не означає, що рання вечеря сама по собі лікує стрес або порушення сну. Ба більше, об'єктивні показники структури сну в учасників суттєво не змінилися.

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Чому час вечері має значення

Організм працює за внутрішнім біологічним годинником — циркадними ритмами, які регулюють сон, температуру тіла, вироблення гормонів і обмін речовин. Тому однакова їжа може по-різному впливати на рівень глюкози залежно від того, коли її з'їсти.

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Увечері організм поступово готується до сну: починає підвищуватися рівень мелатоніну, знижується активність деяких метаболічних процесів. Водночас чутливість до інсуліну — гормону, який допомагає клітинам засвоювати глюкозу, — може бути нижчою, ніж у першій половині дня. Через це пізній прийом їжі здатен погіршувати контроль рівня цукру в крові.

Цей механізм досліджували й раніше. У рандомізованому експерименті, опублікованому в журналі Cell Metabolism у 2022 році, науковці порівняли ранній і пізній прийоми їжі в умовах контрольованого режиму. Пізнє харчування посилювало відчуття голоду, зменшувало витрати енергії та змінювало процеси накопичення жирової тканини.

Американська кардіологічна асоціація також звертала увагу на зв’язок між режимом харчування та здоров’ям серця. У науковій заяві 2017 року організація проаналізувала дослідження, присвячені часу прийомів їжі, пропуску сніданку та нічному харчуванню. Автори зазначили, що пізні прийоми їжі можуть бути пов’язані з несприятливими кардіометаболічними показниками, зокрема ожирінням і порушеннями обміну глюкози. Однак значна частина доказів була отримана зі спостережних досліджень, тому причинно-наслідковий зв’язок залишається не до кінця з’ясованим.

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Чи справді рання вечеря знижує ризик інсульту

Поки що науковці не можуть стверджувати, що завершення вечері за три години до сну безпосередньо захищає від інсульту. У дослідженні Northwestern University оцінювали артеріальний тиск, серцевий ритм і показники обміну глюкози, а не кількість інсультів серед учасників.

Проте існують спостережні дослідження, які вказують на можливий зв’язок між часом вечері та судинним здоров’ям. Наприклад, у масштабному японському дослідженні за участю понад 71 тисячі людей науковці протягом 19 років відстежували звички харчування та смертність від серцево-судинних захворювань. Виявилося, що нерегулярний час вечері був пов’язаний із вищим ризиком смерті від геморагічного інсульту порівняно зі звичкою вечеряти до 20:00. Проте статистично значущого зв’язку з іншими типами інсульту, ішемічною хворобою серця та загальною смертністю від серцево-судинних захворювань не виявили.

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Як час харчування пов’язаний із пам’яттю та деменцією

Здоров’я мозку залежить від багатьох чинників, серед яких якість сну, стан судин, рівень глюкози та фізична активність. Наприклад, тривало підвищений рівень цукру в крові може пошкоджувати судини, зокрема дрібні судини мозку, а порушення кровопостачання пов’язують із погіршенням когнітивних функцій.

Є окремі роботи про тривалість щоденного періоду харчування. В італійському дослідженні 2021 року, у якому проаналізували дані 883 людей старшого віку, харчування в межах менш ніж 10 годин на добу було пов’язане з меншою ймовірністю когнітивних порушень. Проте це було спостережне дослідження: воно не доводить, що обмеження часу харчування запобігає деменції. До того ж інші роботи дають не такі однозначні результати. Наприклад, дослідження серед літніх жителів Китаю виявило зв’язок між коротшим вікном харчування та гіршими показниками в окремих когнітивних сферах. Отже, доказів поки недостатньо, щоб рекомендувати інтервальне голодування як спосіб захисту пам’яті.

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То коли все-таки вечеряти

Практичний висновок із наявних досліджень полягає не в тому, що всі мають сідати за стіл рівно о 18:00. Набагато важливіше враховувати власний режим сну й не переносити основний прийом їжі на самий кінець дня. Якщо людина зазвичай лягає спати о 22:00, завершити вечерю близько 19:00 може бути зручним орієнтиром. Якщо відбій припадає на опівніч, відповідно, вечерю можна планувати приблизно на 21:00. Це не жорстка медична норма, а спосіб узгодити харчування з індивідуальним графіком.

Водночас не варто перетворювати тригодинну перерву на обов’язкове голодування для всіх. Людям із певними захворюваннями, особливими харчовими потребами або тим, хто приймає препарати, що впливають на рівень глюкози, режим харчування варто узгоджувати з лікарем.

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