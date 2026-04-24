Кофеїн і мозок. Як кава впливає на пам’ять у разі недосипу — дані дослідження
Чи може чашка кави компенсувати недосип (Фото: NoName13/pixabay)
Кофеїн може частково компенсувати наслідки недосипання — такого висновку доходять дослідники, які вивчають вплив сну на роботу мозку. Однак ідеться лише про короткочасний ефект, а не про повноцінну заміну відпочинку.
Згідно з даними, опублікованими в журналі Neuropsychopharmacology, кофеїн здатний підтримувати когнітивні функції навіть після нестачі сну. Його дія пов’язана з блокуванням аденозину — речовини, яка накопичується в мозку впродовж дня і викликає відчуття втоми. У результаті нейронна активність тимчасово посилюється, що може покращувати пам’ять і концентрацію.
Як це перевіряли
Експеримент провели на 119 мишах. Частина тварин протягом тижня отримувала кофеїн із водою. Потім одних залишили спати у звичайному режимі, а інших позбавили сну на п’ять годин.
Після цього вчені оцінили:
здатність розпізнавати знайомих особин (соціальна пам’ять);
роботу гіпокампу — ключової зони, що відповідає за формування спогадів;
синаптичну пластичність — здатність нейронів формувати нові зв’язки;
зміни в хімії мозку, включно з рівнем аденозинових рецепторів.
Що показали результати
Недосип очікувано погіршив показники пам’яті та знизив активність гіпокампу. При цьому рівень рецепторів аденозину A1 зріс — це пов’язано з підвищеною сонливістю і зниженням активності мозку.
Однак у мишей, які отримували кофеїн, ці зміни виявилися менш вираженими. У них спостерігалося краще збереження пам’яті та вища нейронна активність навіть після позбавлення сну.
Чому це важливо
Хоча дослідження проводили на тваринах, його результати частково збігаються з даними в людей: помірне споживання кофеїну справді може тимчасово покращувати увагу і швидкість обробки інформації.
Але є нюанс
Навіть з урахуванням цих ефектів кофеїн не замінює сон. Дедалі більше досліджень підтверджують, що повноцінний відпочинок — один із ключових чинників здоров’я, нарівні з харчуванням і фізичною активністю. Проте близько 40% дорослих регулярно недосипають.
Хронічний дефіцит сну впливає на серцево-судинну систему, обмін речовин, гормональний баланс та імунітет. Окремо страждає мозок — зокрема, процеси навчання і формування пам’яті, за які відповідає гіпокамп.
Що можна зробити на практиці
Експерти радять не покладатися на каву як на вирішення проблеми, а вибудовувати базові звички:
дотримуватися стабільного режиму сну;
обмежувати використання гаджетів перед сном;
частіше бувати на денному світлі;
вводити вечірні ритуали розслаблення;
контролювати споживання кофеїну, особливо в другій половині дня.
У підсумку кава може допомогти «зібратися» після поганої ночі, але не здатна компенсувати регулярний недосип — і тим більше замінити повноцінний сон.
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